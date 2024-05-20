Загроза 'ядерного апокаліпсиса': з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ

Олексій Гетьман прокоментував ядерний шантаж Кремля.

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Військовий експерт, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман прокоментував ядерний шантаж Кремля.

Як наголосив він в інтерв'ю Главреду, диктатор Володимир Путін не блефує, проте європейські партнери "перелякані, надивившись фільмів про апокаліпсис, який настане під час ядерної війни".

"Хоча їм уже неодноразово пояснювали, що для того, щоб настав апокаліпсис, кінець світу, потрібно підірвати всю ядерну зброю одночасно, і навіть утричі більше, ніж є", - каже експерт.

Дивіться відео - інтерв'ю Олексія Гетьмана Главреду:

Іншими словами, на його думку, у світі на сьогодні є тільки третина ядерної зброї, яка необхідна для знищення людства.

"А якщо та зброя, яка є, буде використовуватися з інтервалом у кілька днів або тижнів, це буде неприємно, але кінця світу не буде. Ба більше, не буде навіть ядерної зими", - додав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

Ядерні загрози РФ - головні новини за темою

Раніше в Польщі оцінили загрозу ядерного удару від Путіна. Існують стримувальні фактори, які не повинні дозволити Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше генерал США сказав, чи використовує РФ ядерну зброю. Окупанти не турбуються з приводу того, скільки людей вони вбивають, навіть своїх. Але для загарбників вигідно мати ядерну зброю, проте не використовувати її.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви - капітуляція України та роззброєння Північноатлантичного альянсу.

/ Инфографика: Главред

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