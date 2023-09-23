'Витісняємо росіян': ЗСУ продовжують наступ в районі Вербового - Генштаб

Українські захисники витісняють противника із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах.

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ЗСУ продовжують наступ в районі Вербового / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Збройні сили України продовжують наступати в районі населеного пункту Вербове Запорізької області, вправно витісняючи російських окупантів із займаних позицій. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах", - повідомили в Генштабі.

Зазначається, що російські загарбники завдали авіаційного удару поблизу Роботиного Запорізької області. Атаки зазнали Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області.

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Також у Генштабі підкреслили, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

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