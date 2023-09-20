ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі - ISW

Аналітики ISW проаналізували ситуацію в Запорізькій та Херсонській областях.

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ЗСУ просунулися поблизу Вербового / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Сили оборони України просунулися поблизу Вербового в Запорізькій області, а також знову висадилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Як пишуть аналітики ISW, українські війська 19 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області й просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 вересня, показують, що українські сили просувалися на захід від Вербового (18 км на південний схід від Орєхова).

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Російські джерела, включаючи Міноборони Росії, стверджували, що українські сили безуспішно атакували в напрямку Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова), а також поблизу Вербового та Роботиного.

Російський військовий блогер заявив, що підрозділи російського 429-го мотострілецького полку (19-та мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) відбили українську атаку під Жеребянками (26 км на південний захід від Орєхова).

Російські війська вели наступальні дії в західній частині Запорізькій області, але 19 вересня не просунулися вперед. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного.

Російський військовий блогер заявив, що кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому (східному) березі Дніпра. Він стверджував, що українські сили висадилися на північ від Підстепного (приблизно 12 км на схід від Антонівського мосту) і до Козацького острова (на північний захід від Нової Каховаки), і що українські сили контролюють північну частину Козацького острова.

ЗСУ просунулися біля Вербового / Фото: understandingwar.org

Окремі українські та російські джерела 19 вересня повідомили, що українські війська завдали ударів по двох російських військових штабах у Запорізькій та Херсонській областях. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські війська завдали удару по невизначеному російському військовому штабу поблизу Мелітополя на заході Запорізької області.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що українські війська завдали удару по штабу російської 7-ї гвардійської гірничо-десантної (ВДВ) дивізії в Херсонській області. ISW не знайшов візуального підтвердження цієї заяви, а інші російські джерела не робили подібних заяв.

Нагадаємо, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що країна-агресор Росія намагається стягнути побільше сил до тимчасово окупованого міста Токмак у Запорізькій області. Загарбники стягують туди "все, що можуть", тому що відчувають небезпеку прориву. Водночас, за його словами, поки рано говорити про ударне угруповання загарбників, і додав, що українські розвідники стежать за розвитком подій.

Як повідомляв Главред, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ ЗСУ може скоро зупинитися.

"З наближенням зими буде якийсь період, коли територія стане менш прохідною, але потім Україна продовжить свій наступ", - сказав він.

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