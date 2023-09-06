ЗСУ просунулися на кількох напрямках: в ISW розкрили деталі

Українські війська 5 вересня вели наступальні дії на Бахмутському напрямку.

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ЗСУ 5 вересня просунулися на декількох напрямках / колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

Сили оборони України 5 вересня досягли успіху на південь від Андріївки і в районі Кліщіївки. Також просунулися в районі Роботиного і на північний захід від Вербового. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Українські війська 5 вересня вели наступальні дії на Бахмутському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що українські сили досягли успіху на південь від Андріївки, йдеться у звіті ISW.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що українські війська просуваються в районі Кліщіївки.

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Російський "воєнкор" стверджував, що українським військам вдалося просунутися в західну частину Кліщіївки і взяти під контроль невизначену ділянку дороги, що проходить через населений пункт.

Ситуація на Донбасі - карти ISW / Фото: understandingwar.org

Український Генштаб заявив, що українські війська відбили невдалі атаки Росії на північ від Кліщіївки. Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що тривають позиційні бої поблизу Берховського водосховища.

Російські війська 5 вересня проводили наступальні операції на південний захід від міста Донецька і не робили жодних заявлених або підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російська армія продовжувала безуспішні наземні атаки поблизу Мар'їнки.

Російські "воєнкори" стверджували, що 5 вересня українські війська збільшили темп наступальних дій та незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. Вони повідомили, що українські сили здійснили обстріли позицій російської 37-ї мотострілецької бригади.

Командир російського батальйону "Схід" Олександр Ходаковський заявив, що українські сили захопили невизначені російські позиції в районах Новодонецького та Новомайорського.

Ходаковський також стверджував, що потужний український артилерійський вогонь на південний схід від Великої Новосілки знижує моральний дух росіян і знижує ефективність російських мінних полів в цьому районі, оскільки російські сапери не можуть встановити більше мін.

Військовий блогер з РФ повідомив, що російські сили потребують посилення контрбатарейних можливостей для боротьби з українською артилерією.

Російські джерела також стверджували, що бої тривають поблизу Старомайорського і Урожайного.

Російський "воєнкор" заявив, що 5 вересня війська РФ здійснили невдалу контратаку поблизу Притулкового на кордоні Донецько-Запорізької областей.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що українські війська просувалися на північний захід та південь від Роботиного і на північний захід від Вербового.

Російський воєнкор стверджував, що українські війська зберігають позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, але російські сили нібито стабілізували ситуацію біля Голої Пристані.

Він заявив, що українські сили висадили дві невеликі групи по 20 осіб особового складу біля Антонівського мосту і що українське угруповання з 10 осіб утримує позиції поблизу Підстепного (близько 12 км на схід від Антонівського мосту). Інший "воєнкор" з РФ стверджує, що ситуація біля Антонівського мосту стає все більш напруженою.

Ситуація на Південному фронті - карти ISW / Фото: understandingwar.org

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів в окупованій західній частині Запорізької області та перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тилові райони цього рубежу. За даними ISW, українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами та перешкодами "зуби дракона", які є частиною російської оборони.

Військовий оглядач Юліан Рьопке повідомив, що раніше російська армія понад рік мала вогневу перевагу по всьому фронту, проте картина почала різко змінюватися на користь ЗСУ.

За його словами, зараз саме українська армія накриває скупчення російських військ артилерійським вогнем. Цьому сприяють не лише понад 400 155-мілімітрових артилерійських знарядь, наданих західними країнами, а й передані США у великих кількостях касетні боєприпаси.

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