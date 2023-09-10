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ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини

Олексій Тесля
10 вересня 2023, 20:50 оновлено 10 вересня, 20:56
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Розвиток подій вимагає інформаційної тиші, підкреслила Наталія Гуменюк.
ВСУ, війна
ЗСУ закріплюються на Лівобережжі / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада , 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Підрозділи Збройних сил України домоглися успіхів на Лівобережжі Херсонської області, розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її даними, в українських захисників є певні закріплення на Лівобережжі. Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

Разом з тим представник Сил оборони півдня звернула увагу на те, що на сьогодні необхідно дотримуватися інформаційної тиші.

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"Так, є позиції, є певні закріплення, але розвиток подій вимагає все-таки інформаційної тиші. Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов'язково повідомимо", - заявила вона.

Водночас Гуменюк додала, що небезпека на Лівобережжі Херсонської області існує і для цивільного населення, яким прикриваються російські окупанти.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ йдуть вперед на півдні та проривають оборону російських окупантів. Українські війська продовжили наступ на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ націлилися на нове місто на півдні. Українські захисники зосередилися на прориві добре захищеної ділянки території.

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контрнаступ ЗСУ Наталія Гуменюк
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