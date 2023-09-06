Окупанти готуються до втечі з Запорізької області – ЦНС

Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

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Окупанти готуються до втечі з Запорізької області/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

Російські загарбники почали підготовку до втечі з окупованих територій Запорізької області. Про це свідчить той факт, що вони почали грабувати місцеві підприємства.

Усе обладнання вони вивозять у невідомому напрямку. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Як зазначає ЦНС, загарбники розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод у тимчасово окупованому Токмаці. Більшість обладнання із заводу вони вивезли, його подальша доля невідома.

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Крім цього, у разі погіршення для них ситуації, окупанти збираються вивозити й інші матеріальні цінності.

"Наразі місцевою окупаційною владою розроблений план вивозу інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений в дію у разі провадження погіршення ситуації для окупантів", – кажуть у ЦНС.

Ситуація у Запорізькій області

Раніше у розвідці Міністерства оборони Великої Британії повідомляли, що війська РФ намагаються зупинити ЗСУ, але ризикують провалитися. Армія України вийшла на головну лінію "оборони" окупаційних військ на Мелітопольському напрямку. Ворог намагається зупинити просування сил оборони. Росіяни наступають в районі Куп'янська, намагаючись відвернути українські війська, проте ризикують самі розділити свої угруповання.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ прориваються вперед на Запоріжжі. У Запорізькій області підрозділи Збройних сил України продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку. Водночас просування ЗСУ сповільнюється через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.

Також в ISW зазначали, що ЗСУ домоглися тактичного успіху на Запоріжжі та просунулася за "зуби дракона". Українські сили просунулися до позицій, які знаходяться на схід від протитанкових ровів РФ, що є частиною тришарової оборони на захід від Вербового.

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