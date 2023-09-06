ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону РФ: росіяни підтвердили здачу Роботиного

Бійці ЗСУ завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника.

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ЗСУ просуваються вперед / Колаж: Главред, Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Українські війська продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, розповів речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

Він підкреслив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області. Про це український офіцер повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник Генштабу ЗСУ зазначив, що на напрямку Роботино-Новопрокопівка в Запорізькій області наші військові мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

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Ковальчук уточнив, що бійці ЗСУ завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти підтвердили втечу з Роботиного

Російські окупанти втекли з Роботиного в Запорізькій області, заявив гауляйтер Євген Балицький в ефірі пропагандистського шоу "Соловйов Live".

"Російська армія залишила, тактично залишила цей населений пункт, тому що триматися на голій площині, коли немає можливості абсолютно вкопатися, <...> загалом-то, не представляється доцільним. Тому російська армія відійшла на пагорби", — сказав він.

За його словами, Роботиного майже не існує, це "населений пункт, який залишився тільки на карті, ми, можна сказати, не контролюємо". При цьому окупанти нібито зайняли пануючі висоти.

Наступ ЗСУ на півдні

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ новий успіх: пішли вперед на двох напрямках і просунулися у Роботиного. Підрозділи Збройних сил України продовжують наступальні дії, розповіла Ганна Маляр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони звільнили Роботине. Українські військові рухаються вже на південний схід від Работино і на південь від Малої Токмачки, повідомила Ганна Маляр.

Раніше речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомила, що українські війська просуваються в напрямках Новопрокопівки - за нещодавно звільненим Роботиним в Запорізькій області.

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