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15-річний підліток відкрив стрілянину в американській школі – є загиблі

1 грудня 2021, 12:23

Декілька постраждалих зараз перебувають у важкому стані.

Стрельба в школе Мичигана США 30.11.2021
15-річний підліток відкрив стрілянину в американській школі / Reuters

У Сполучених Штатах Америки 15-річний підліток відкрив стрілянину у школі, в якій навчався. Внаслідок цього загинули троє людей, ще восьмеро – постраждали.

Трагедія сталася в середній школі міста Оксфорд (штат Мічиган), повідомляє CNN. Загиблим було від 14 до 17 років.

Правоохоронці повідомили, що нападник здійснив від 15 до 20 пострілів. З восьми поранених, серед яких і вчителі, декілька перебувають у критичному стані, зокрема, один 14-річний школяр зараз на штучній вентиляції легень.

Поліцейські затримали нападника за п’ять хвилин після того, як їх викликали. Він здався правоохоронцям без опору.

Виявилося, що зброю за кілька днів до трагедії купив батько хлопця. При цьому незадовго до нападу школяр опублікував у соціальних мережах фото, на якому тримає в руках пістолет. Мотиви злочину поки що невідомі.

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Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі обурений покупець вистрілив у продавця. Клієнт магазину посварився з продавцем, а потім раптово дістав травматичний пістолет, вистрілив і втік. 47-річний чоловік з кульовим пораненням потрапив до лікарні.

Також повідомлялося, що під Києвом чоловік розстріляв грабіжників. Грабіжники в балаклавах близько 4 години ранку проникли в приватний будинок в Крюківщині і почали допитувати жінку і її дочку. Щоб захистити свою сім'ю, господар застосував травматичну зброю, поранивши одного з грабіжників в ногу.

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