У центрі Києва біля СБУ влаштували стрілянину з автомата

У поліції відреагували на стрілянину.
У центрі Києва, 25 січня, сталася перестрілка. Біля головного управління СБУ озброєні чоловіки з автоматами нібито напали на активістів.
"Озброєні тітушки з автоматами напали на активістів громадської організації "український стяг", - повідомляють ЗМІ.
Що кажуть у поліції
У поліції Києва заявили, що з'ясовують ситуацію і всі обставини стрілянини.
Поки невідомо, чи є постраждалі і хто саме був озброєний.
Джерела в МВС повідомили, що представники однієї з громадських організацій намагалися наклеїти наклейки на пункт обміну валют на вулиці Володимирській, 23-а.
У цей момент до пункту обміну під'їхало авто інкасаторів.
"Інкасатор сприйняв те, що відбувається як напад на обмінник і відкрив стрілянину", - пише Сегодня.
В результаті стрілянини ніхто не постраждав.
Як раніше повідомляв Главред, в Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті конфлікту між групами осіб один з чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями доставлено до лікарні.
Подія трапилася 5 грудня на одній з вулиць Металургійного району. Як з'ясували правоохоронці, конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців. Під час бійки, один з учасників отримав ножові поранення, після чого вистрілив у потерпілого.
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