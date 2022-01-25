У центрі Києва біля СБУ влаштували стрілянину з автомата

Стрілянина в Києві / скріншот

У центрі Києва, 25 січня, сталася перестрілка. Біля головного управління СБУ озброєні чоловіки з автоматами нібито напали на активістів.

"Озброєні тітушки з автоматами напали на активістів громадської організації "український стяг", - повідомляють ЗМІ.

Що кажуть у поліції

У поліції Києва заявили, що з'ясовують ситуацію і всі обставини стрілянини.

Поки невідомо, чи є постраждалі і хто саме був озброєний.

Джерела в МВС повідомили, що представники однієї з громадських організацій намагалися наклеїти наклейки на пункт обміну валют на вулиці Володимирській, 23-а.

Реклама

У цей момент до пункту обміну під'їхало авто інкасаторів.

"Інкасатор сприйняв те, що відбувається як напад на обмінник і відкрив стрілянину", - пише Сегодня.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Як раніше повідомляв Главред, в Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті конфлікту між групами осіб один з чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями доставлено до лікарні.

Подія трапилася 5 грудня на одній з вулиць Металургійного району. Як з'ясували правоохоронці, конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців. Під час бійки, один з учасників отримав ножові поранення, після чого вистрілив у потерпілого.

Читайте також: