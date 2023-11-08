Ліквідували 500 окупантів разом з технікою: ЗСУ пішли в наступ на Мелітополь

Підрозділи зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1488 вогневих завдань.

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ВСУ просуваються вперед на півдні / Колаж: Главред, Фото: Facebook / 80brigade

Українські військові за добу на Таврійському напрямку ліквідували понад 500 окупантів РФ.

Також знищено 19 одиниць військової техніки РФ, йдеться в повідомленні Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Зазначається, що на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 1042 артобстріли.

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У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1488 вогневих завдань.

Зазначається, що ворог вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", - зазначили в Об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Загальні втрати ворога склали 505 осіб. 1 окупант здався в полон.

Знищено 19 одиниць військової техніки. Зокрема:

7 БММ;

1 артсистема;

2 ПТРК;

3 БпЛА;

5 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки.

Ситуація на Таврійському напрямку

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ ліквідували майже 500 росіян. ЗСУ відбили 20 атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Північне, Первомайське Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала". Армія РФ зараз зосереджена саме на Авдіївці та Мар'їнці - продовжує там штурми, повідомив Олександр Штупун.

ЗСУ розгромили окупантів на фронті. Російські окупанти намагаються наступати на 4 напрямках. Українські військові відбивають атаки ворога. На Таврійському напрямку окупанти завдали 22 авіаудари та здійснили 1073 артобстріли.

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