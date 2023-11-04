ЗСУ потужно ліквідували майже 500 росіян: на Таврійському напрямку багато втрат

ЗСУ відбили 20 атак окупантів в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

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Ситуація на Таврійському напрямку / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Впродовж минулої доби, 3 листопада, на Таврійському напрямку українські військові ЗСУ ліквідували 463 окупантів. Зокрема знищили 35 одиниць військової техніки ворога.

Відомо, що на Таврійському напрямку російські окупанти завдали 22 авіаударів, провели 51 бойове зіткнення, здійснили 988 артобстрілів.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат", - повідомили на Facebook-сторінці об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. відео дня

ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Ворог безуспішно вів штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими захисниками та захисницями відбито близько 20 атак ворога.

Ворог намагався штурмувати біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Росіяни намагались відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1003 вогневих завдань. Втрати ворога склали 463 особи. Четверо окупантів вирішили здатись в полон.Також було знищено 35 одиниць військової техніки терористів, зокрема:

4 танки;

9 ББМ;

6 артсистем;

1 засіб ППО;

7 БпЛА;

6 автомобілів;

2 одиниці спецтехніки;

Зокрема знищено 4 склади боєприпасів.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію на найскладнішому напрямку. Ворог активізував застосування бойової техніки на Лимано-Куп'янському напрямку. Окупанти за добу вісім разів застосовували авіацію.

ЗСУ розгромили окупантів на фронті. Російські окупанти намагаються наступати на 4 напрямках. Українські військові відбивають атаки ворога. На таврійському напрямку окупанти завдали 22 авіаудари та здійснили 1073 артобстріли.

Під Авдіївкою ЗСУ підірвали бронеколону РФ разом з десантом. На відео потрапило знищення чотирьох російських бронемашин, які намагалися атакувати українські позиції.

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