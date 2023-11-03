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На Запоріжжі викрили "крота", який зливав інформацію про ЗСУ спецслужбам РФ

Руслана Заклінська
3 листопада 2023, 14:20оновлено 3 листопада, 14:53
Зловмисник працював в ОВА та використовував свій доступ до серверів установи для інформування окупантів про військові бази і техніку.
На Запоріжжі викрили 'крота', який зливав інформацію про ЗСУ спецслужбам РФ
СБУ затримала російського інформатора, що працював у Запорізькій ОВА / Коллаж: Главред, фото: СБУ

У Запоріжжі затримали одного із інформаторів Федеральної Служби Безпеки Росії, який передавав дані ворогові. Зловмисник у жовтні влаштувався на роботу в обласну військову адміністрацію, щоб отримати конфіденційну інформацію про ЗСУ та оборонні закупівлі в регіоні. Про це у п'ятницю, 3 листопада, повідомила СБУ.

Під час роботи у відділі кібербезпеки Запорізької ОВА, "кріт" намагався використати свій доступ до серверів держустанови для здобуття важливої інформації на користь росіян.

відео дня
  • СБУ затримала російського "крота" в Запоріжжі
    СБУ затримала російського "крота" в Запоріжжі Фото: СБУ
  • СБУ затримала російського "крота" в Запоріжжі
    СБУ затримала російського "крота" в Запоріжжі Фото: СБУ
  • СБУ затримала російського "крота" в Запоріжжі
    СБУ затримала російського "крота" в Запоріжжі Фото: СБУ
  • СБУ затримала російського "крота" в Запоріжжі
    СБУ затримала російського "крота" в Запоріжжі Фото: СБУ

За даними слідства, зловмисником виявився інженер-радіотехнік, який мешкав у Запоріжжі. До влаштування до ОВА він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює технічне обслуговування військової техніки Сил оборони України.

У вересні 2023 року він за власним бажанням запропонував свою "допомогу" окупантам у війні проти України. Про це він написав у один із російських чат-ботів, призначених для збору інформації про рух підрозділів Збройних Сил України в прифронтових регіонах. Працівники ФСБ вийшли на зв'язок з ним та залучили до співпраці.

Чоловік приховано фотографував на свій мобільний телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там перебувала. Він також намагався знайти інформацію про ремонтні бази та логістичні центри українських військових на території Запоріжжя.

Наразі цей зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Зрадники, яких викрила СБУ

Як повідомляв Главред, 2 листопада, СБУ викрила проросійську діяльність псевдорелігійного руху "АллатРа" в Україні. Понад двадцять центрів організації вдалось заблокувати, оскільки вони виконували завдання російських спецслужб. Учасники цієї секти підтримували збройну агресію з боку РФ та сприяли ідеї створення "союзу слов'янських народів", який контролювалася Москвою.

Також Служба безпеки України знешкодила агентів російських спецслужб, які діяли в антиукраїнському "підпіллі" та координували обстріли житлових будинків у Херсоні. За їхніми вказівками в кінці вересня цього року було повністю зруйновано два приватні житлові будинки та ще п'ять будинків отримали значні пошкодження. Внаслідок цих обстрілів близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня важкості.

Нагадаємо, 16 жовтня СБУ виявила ще одну коригувальницю країни-агресора Росії. Після обстрілів окупантів жінка фотографувала місця прильоту снарядів та їхні наслідки, після чого передавала дані агресору. Завдяки цим даним загарбники могли коригувати обстріли по ключових об'єктах соціальної та житлової інфраструктури Херсона, а також визначати місця розташування українських військ.

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війна в Україні СБУ російські спецслужби
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