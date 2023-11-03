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Уся колона потрапила під вогонь: у ЗСУ підтвердили розгром окупантів під Вугледаром

Яна Ставська
3 листопада 2023, 15:28
Росіяни застосовують "КАБи" і "поливають" позиції ЗСУ артвогнем.
ВСУ
ЗСУ "дали по зубах" окупантам / Колаж Главреда. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила, скріншот

Черговим провалом закінчився наступ російських окупантів на Вугледарському напрямку. Під ураження українських сил 2 листопада потрапили одразу десятки одиниць техніки ворога.

Наразі найтяжчі бої тривають під Авдіївкою та Мар'їнкою, підтвердив в ефірі телемарафону спікер військ "Таврія" Олександр Штупун.

"Найтяжчі бої наразі у нас тривають в районі Мар'їнки, ну і біля Авдіївки також. Вчора ворог намагався наступати на Вугледарському напрямку, ішов механізованою колоною. Але наші воїни знищили десятки одиниць техніки. Ворог відступив", - поділився Штупун.

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Загалом в операційній зоні "Таврії" ворог завдав 22 авіаудари. Противник застосовує "КАБи" майже по всій лінії бойового зіткнення, але акцент робить на Авдіївському напрямку. Ворог провів 30 боєзіткнень і здійснив 1073 артобстріли.

За словами Штупуна, під Авдіївкою Росія знизила інтенсивність боїв, але ЗСУ очікують на нове загострення.

"Не полишає спроб оточити Авдіївку. Наразі це не досить активні наступальні дії, як були попередні. Але ми очікуємо можливого загострення. Наші воїни готуються, укріплюються, ведуть іншу роботу, яка дасть змогу зупинити ворога і не давати йому просуватися", - сказав представник "Таврії".

Безуспішними були наступи ЗС РФ біля Степового, Тоненького, Сєвєрного і Первомайського. Українськими захисниками відбито близько 10 атак.

"В районі Мар'їнки та Новомихайлівки як завше гаряче. Там зафіксовано понадь 20 безуспішних спроб загарбників іти вперед", - додав Штупун.

Крім того, росіяни вели безуспішні дії в районі Шахтарська, Пречистівки, Старомайорського.

"(Ворог - Главред) намагався відновити втрачене положення біля Роботиного. Біля двох сіл - Вербового і Роботиного - ворог періодично намагається щось відбити, зазнає втрат і відходить", - зазначив Штупун.

Наступ Росії

Вже кілька тижнів російські окупанти розвивають новий масштабний наступ на сході України, засипаючи вогневі позиції ЗСУ своїм "тушкованим м'ясом".

Зокрема, найбільше "дістається" Авдіївці, яку росіяни намагаються взяти в оточення, та Мар'їнці. Також ЗС РФ стягують сили під Куп'янськ, сподіваючись захопити важливий залізничний вузол.

Нещодавно активіст Сергій Стерненко показав, як ЗСУ розбили бронегрупу РФ під Вугледаром.

На думку британської розвідки, ні українським військовим, ні російським окупантам не вдається прорвати лінію фронту. На це впливають дві причини. По-перше, обидві сторони мають надійну протиповітряну оборону, по-друге, велика протяжність лінії зіткнення не дає змоги перекинути більше підкріплення на інші напрямки для здійснення прориву.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ Мар'їнка Вугледар війна Росії та України
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