РФ втратила понад роту окупантів на Таврійському напрямку за добу – генерал Тарнавський

Російські окупанти упродовж ночі на 1 травня дев’ять разів атакували українські позиції, але не мали успіху і були змушені відійти.

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РФ за добу втратила понад роту окупантів на Таврійському напрямку/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Telegram Тарнавський

Російські загарбники лише на Таврійському напрямку за добу втратили понад роту окупантів. Українські воїни виконали 232 вогневих завдання на цьому напрямку у ніч на 1 травня. Про це розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом ночі виконали 232 вогневих завдання. Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", – зазначає Тарнавський.

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Він наголосив, що російські окупанти зараз зосереджують свої основні зусилля на веденні наступу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Російські загарбники б’ють по позиціях українських військ, застосовуючи оперативно-тактичну та армійську авіацію. Тарнавський зазначає, що окупанти упродовж ночі на 1 травня дев’ять разів атакували українські позиції, але не мали успіху та були змушені відійти.

"Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. Загалом, на таврійському напрямку упродовж ночі зафіксовано 162 обстріли", – зазначає Тарнавський.

Війна в Україні

У ніч на 1 травня РФ атакувала Україну ракетами і дронами. У столиці повітряна тривога тривала близько трьох годин. Окупанти атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами і дронами. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 15.

Ворог вночі зокрема атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих обстрілів повідомлялося про 34 поранених, серед них п’ятеро дітей. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. У житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Нагадаємо, командувач Східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ЗСУ контратакували у Бахмуті і вибили окупантів з деяких позицій. Ворог кидає в бій нові штурмові групи ПВК "Вагнер", бійців інших приватних компаній, десантників, проте взяти Бахмут їм не вдається.

Дивіться відео з прогнозами Олега Жданова і Романа Світана щодо контрнаступу ЗСУ:

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