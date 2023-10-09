УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала": у ЗСУ пояснили причину

Юлія Куришко
9 жовтня 2023, 15:57 оновлено 9 жовтня, 16:15
Армія РФ зараз зосереджена саме на Авдіївці та Мар’їнці - продовжує там штурми, повідомив Олександр Штупун.
Активність боїв на Таврійському напрямку 'дещо впала': у ЗСУ пояснили причину
На Таврійському напрямку ускладнилась логістика росіян / колаж: Главред, фото: 92 ОМБр, 3 окрема штурмова бригада

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російська окупаційна армія на Таврійському напрямку через негоду використовують менше авіації, а їхня логістика є ускладненою.

"Другу добу поспіль активність авіації та артилерії ворога падає. Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 455 обстрілів. Але окупанти продовжують штурмові дії на Авдіївському та Мар’їнському напрямку, де здійснили близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Новомихайлівки та Мар’їнки. Загалом на Таврійському напрямку зафіксовано за добу 18 бойових зіткнень з ворогом. Ми продовжуємо наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Маємо черговий успіх західніше Вербового. Дещо активність на нашому напрямку впала. Ми пов’язуємо це з погодою і з тим, що ворог перегруповується частково", - заявив Штупун в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, авіацію російські сили менше застосовують через те, що погода нельотна, видимість погана.

відео дня

"Зараз вийшло сонце, можливо, ворог знову активізується", - додає речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Штупун зауважує, що армія РФ зараз зосереджена саме на Авдіївці та Мар’їнці - продовжує там штурми.

"Ворогу потрібно підтягнути резерви, потрібно підтягнути боєприпаси. Трошки пішли дощі, логістика, скажемо, утруднена. Але, я думаю, ворог не розслабиться і буде далі десь штурмувати, відволікати нас від наступу", - зазначає він.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали у Генштабі.

Рота ЗСУ за чотири дні спалила танковий батальйон ворога. На Куп'янському і Лиманському напрямках росіяни збільшили чисельність угруповання до 1000 одиниць. Можливо там половина всього потенціалу, який має РФ.

ЗСУ націлилися на звільнення великих міст. Одним із напрямків для удару ЗСУ є південь в напрямку Токмака і пояснив, що зупинка основного залізничного сполучення перекриють 2/3 поставок техніки.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Генштаб ЗСУ контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Будуть заморозки, в кількох областях дощ: синоптики попередили про небезпечну погоду

Будуть заморозки, в кількох областях дощ: синоптики попередили про небезпечну погоду

16:02 Синоптик
Зеленський звільнив командувача Сил тероборони: вже відомо хто його замінить

Зеленський звільнив командувача Сил тероборони: вже відомо хто його замінить

15:40 Україна
Війна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – Рустамзаде

Війна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – Рустамзаде

15:14 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

16:13

Як перевести вікна в зимовий режим: буде тепліше і без протягів

16:09

Максим Галкін показав, як Ліза та Гаррі ховаються в бомбосховищі від обстрілів

16:02

Будуть заморозки, в кількох областях дощ: синоптики попередили про небезпечну погоду

15:57

Активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала": у ЗСУ пояснили причину

15:48

У ТЦК на Буковині побили затриманого на очах у поліції: почалася перевіркаВідео

Росія взимку піде в новий наступ, якщо допомога США скоротиться - ЗолотарьовРосія взимку піде в новий наступ, якщо допомога США скоротиться - Золотарьов
15:40

Росія вперше за півроку перекинула до Маріуполя нові резерви - ЗМІ

15:40

Зеленський звільнив командувача Сил тероборони: вже відомо хто його замінить

15:14

"Все дуже серйозно": Росія готується відновити випробування ядерної зброї - Reuters

15:14

Війна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – РустамзадеЕксклюзив

Реклама
15:00

Результат просто неймовірний: як садити озимий часник для великого врожаю

14:56

РФ після 2027 року може атакувати країни Балтії: у Литві попередили про загрозу

14:54

Як зробити, щоб не потіли вікна в машині: механік показав диво-лайфхакВідео

14:52

Втратив мільйони: зірку Кухні Назарова обікрали в Москві

14:44

ЗСУ отримали 120 дронів за сприяння Favbet Foundation

14:37

Місячний календар 10 жовтня 2023: один з найнебезпечніших днів у році віщує збитки і проблеми зі здоров'ям

14:24

"Українська команда" передала на передову черговий позашляховик для Третьої штурмової бригади

14:12

Армія РФ обстріляла церкву в Херсоні: є поранені, віряни прикривали одне одного тіламиФото

14:03

День ангела 10 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

13:45

Божевільна провокація: в ГУР повідомили про таємну операцію Кремля в Ізраїлі

13:40

"Тисячі ракет проти мирних міст": Зеленський потужно засудив напад на Ізраїль

Реклама
12:50

Ілюзія вразила Інтернет: лише геній скаже, в який бік вона рухається

12:45

"Стирчать вуха не лише Ірану": Подоляк вказав на зв'язок війн в Ізраїлі та Україні

12:44

Зараз таких немає: для чого в СРСР робили унітази з "поличкою"

12:27

Тіна Кароль вперше показала закулісся концертів воєнного часу: "Не про відчай"Відео

12:26

Ізраїль контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС - ЦАХАЛ

12:10

Тест для Верховної Ради: Кулеба назвав дату початку переговорів про вступ до ЄС

11:57

"Горджуся, що я єврей": Галкін сказав, чи збирається тікати з Пугачовою з ІзраїлюВідео

11:54

Прикидався рятувальником і коригував ракетні удари: СБУ викрила агента РФ

11:15

"Поляки заслуговують на правду": Дуда зробив нову заяву про конфлікт з Україною

11:12

Гороскоп на завтра 10 жовтня 2023: Овну - ревнощі, Терезам - розмови про переїзд та дітей

11:10

"Авіабомби збивати не можемо": у ЗСУ сказали, що критично потрібно для захисту від КАБВідео

11:05

Дієтолог назвала засіб, який сприяє росту волосся і зупиняє його випадання

11:02

Хитрий тест на IQ: знайдіть правильну відповідь всього за 15 секунд

10:35

Неймовірно ніжний, кремовий торт із згущенкою за 1 годину - секрет приготування

10:29

Коли переводять годинники в Україні: як правильно перейти зимовий час

10:24

ХАМАС "серйозно ослаблений": в ЦАХАЛ повідомили, що зараз відбувається в ІзраїліВідео

10:23

Одна людина загинула і 18 поранені: окупанти вдарили по житлових кварталах на ХерсонщиніФото

09:51

Ми програємо, коли майбахів у Києві стане більше, ніж старих пікапів на фронтіПогляд

09:41

Яке свято завтра 10 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

09:40

Українців могло загинути більше: МЗС оновило інформацію про ситуацію в Ізраїлі

Реклама
09:37

Ізраїль був обдурений: у Reuters дізналися, як ХАМАС вдалося влаштувати раптову атаку

09:32

Смачніше, ніж в магазині: кухар показав, як зробити ідеальний домашній майонезВідео

09:22

Напад на Ізраїль не пов’язаний з фокусом Заходу на Україні – Блінкен

08:55

Яке свято сьогодні 9 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

08:48

Експерт розповів, як видалити цвіль і грибок зі штор, не пошкоджуючи їх

08:30

РФ намагається уповільнити ЗСУ: що придумали окупанти, розповіли в ISW

08:29

Ізраїль масовано вдарив по Сектору Газа: знищують будинки усіх бойовиків

08:26

Ці гарячі булочки на сніданок стануть зіркою на вашому столі: рецепт смакоти для дітей

07:06

На засіданні Радбезу ООН жодни хрішень щодо Ізраїлю не ухвалено - CNN

06:55

Потрібно знайти ведмедя у лісі за 14 секунд: неймовірна оптична ілюзія

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти