Активність боїв на Таврійському напрямку 'дещо впала': у ЗСУ пояснили причину

Армія РФ зараз зосереджена саме на Авдіївці та Мар’їнці - продовжує там штурми, повідомив Олександр Штупун.

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На Таврійському напрямку ускладнилась логістика росіян / колаж: Главред, фото: 92 ОМБр, 3 окрема штурмова бригада

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російська окупаційна армія на Таврійському напрямку через негоду використовують менше авіації, а їхня логістика є ускладненою.

"Другу добу поспіль активність авіації та артилерії ворога падає. Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 455 обстрілів. Але окупанти продовжують штурмові дії на Авдіївському та Мар’їнському напрямку, де здійснили близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Новомихайлівки та Мар’їнки. Загалом на Таврійському напрямку зафіксовано за добу 18 бойових зіткнень з ворогом. Ми продовжуємо наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Маємо черговий успіх західніше Вербового. Дещо активність на нашому напрямку впала. Ми пов’язуємо це з погодою і з тим, що ворог перегруповується частково", - заявив Штупун в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, авіацію російські сили менше застосовують через те, що погода нельотна, видимість погана.

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"Зараз вийшло сонце, можливо, ворог знову активізується", - додає речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Штупун зауважує, що армія РФ зараз зосереджена саме на Авдіївці та Мар’їнці - продовжує там штурми.

"Ворогу потрібно підтягнути резерви, потрібно підтягнути боєприпаси. Трошки пішли дощі, логістика, скажемо, утруднена. Але, я думаю, ворог не розслабиться і буде далі десь штурмувати, відволікати нас від наступу", - зазначає він.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали у Генштабі.

Рота ЗСУ за чотири дні спалила танковий батальйон ворога. На Куп'янському і Лиманському напрямках росіяни збільшили чисельність угруповання до 1000 одиниць. Можливо там половина всього потенціалу, який має РФ.

ЗСУ націлилися на звільнення великих міст. Одним із напрямків для удару ЗСУ є південь в напрямку Токмака і пояснив, що зупинка основного залізничного сполучення перекриють 2/3 поставок техніки.

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