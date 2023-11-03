Ні ЗСУ, ні окупанти не можуть прорвати лінію фронту, є 2 причини – розвідка Британії

Зараз рух захисників України залишається статичним на півдні, у той же час російський наступ біля Авдіївки зіткнувся з потужною обороною українських військ.

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Ні ЗСУ, ні окупанти не можуть прорвати лінію фронту/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ні українським військовим, ні російським окупантам не вдається прорвати лінію фронту. На це впливають дві причини. По-перше, обидві сторони мають надійну протиповітряну оборону, по-друге, велика протяжність лінії зіткнення не дає змоги перекинути більше підкріплення на інші напрямки для здійснення прориву.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у своєму огляді щодо війни в Україні за 3 листопада. У британській розвідці зазначають, що операції, які відбувалися в останні тижні, стали продовженням тенденції, яка була помітна ще на початку повномасштабної війни. Ця тенденція полягає у тому, що баланс наземних бойових дій, якщо інші умови рівні, загалом складається на користь сил, які несуть оборону.

Аналітики звернули увагу, що український наступ на півдні залишається відносно статичним між двома лініями оборони російських окупантів, які загарбники дуже добре підготували. А в районі Авдіївки зворотна ситуація – російський наступ зіткнувся з потужною обороною українських військових.

відео дня

У Міноборони Британії вважають, що головним чинником такого розвитку подій є послаблення тактичної авіації. В обох сторін є надійна протиповітряна оборона, і через це бойові літаки обох сторін не можуть забезпечити підтримку з повітря під час штурмових дій.

Друга причина, яка впливає на те, що обидві сторони не можуть прорвати оборону – велика протяжність фронту. Як українським військовим, так і російським окупантам важко зібрати незадіяні ударні сили для здійснення прориву, тому що велика частина військ потрібна для утримання лінії зіткнення довжиною 1200 км.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Росія призупинила масовані атаки. Країна-агресорка Росія накопичує ракети та можливо готується до масованих атак на Україну взимку, після тимчасової перерви. Про це повідомив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов.

Нагадаємо, під Авдіївкою бронеколону РФ підірвали разом з десантом. На відео потрапило знищення чотирьох російських бронемашин, які намагалися атакувати українські позиції.

Також раніше повідомлялося, що росіянам влаштували "пекло" під Вугледаром. Українські військові знищили російську техніку за допомогою артилерії, протитанкових ракетних комплексів і FPV-дронів.

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