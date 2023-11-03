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ЗСУ розгромили окупантів на фронті: знищено декілька десятків техніки та склади

Ангеліна Підвисоцька
3 листопада 2023, 16:53
Російські окупанти намагаються наступати на 4 напрямках. Українські військові відбивають атаки ворога.
ВСУ
ЗСУ відбили атаки окупантів на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти намагаються наступати на фронті, щоб досягти "успіхів". На таврійському напрямку лише за добу було 38 бойових зіткнень. Про це заявив командир оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Росіяни намагаються наступати у районах таких населених пунктів:

  • Новокалинового,
  • Авдіївки,
  • Опитного,
  • Первомайського.

На таврійському напрямку окупанти завдали 22 авіаудари та здійснили 1073 артобстріли.

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Водночас ці наступальні операції ворога були безуспішними, бо українські військові роблять все, щоб втримати оборону. Протягом доби ракетні та артилерійські сили "Таврії" виконали 1341 вогневе завдання. До того ж українські військові наступають на Мелітопольському напрямку.

ЗСУ знищили:

  • 11 танків,
  • 4 ББМ,
  • 6 артсистем,
  • 2 БпЛА,
  • 8 автомобілів,
  • 2 склади боєприпасів,
  • 483 окупанта.

Ситуація на фронті

Розвідка Британії повідомила про те, що ні ЗСУ, ні окупанти не можуть прорвати лінію фронту. Зараз рух захисників України залишається статичним на півдні, у той же час російський наступ біля Авдіївки зіткнувся з потужною обороною українських військ.

Нещодавно стало відомо, що росіянам влаштували "пекло" під Вугледаром. Українські військові знищили російську техніку за допомогою артилерії, протитанкових ракетних комплексів і FPV-дронів.

У ЗСУ підтвердили розгром окупантів під Вугледаром і зазначили, що під вогонь потрапила вся механізована колона росіян. Українські військові знищили десятки одиниць техніки, після чого окупанти відступили.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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