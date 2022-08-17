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Виїзд з України чоловікам: ще для однієї категорії можуть дозволити залишити країну

17 серпня 2022, 18:19

Це пояснюють можливістю позитивно вплинути на економіку країни.

Кордон, виїзд за кордон
Кордон, виїзд за кордон / Держприкордонслужба України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на сайті Офісу президента зареєстрували багато петицій про зняття обмежень щодо виїзду чоловіків за кордон, дві з них набрали понад 27 тисяч голосів і отримали відповідь Володимира Зеленського.

Як повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, найбільш обговорюваною категорією чоловіків, яким розглядають у Раді можливість виїзду за кордон під час воєнного стану є моряки. Це пояснюють можливістю позитивно вплинути на економіку країни.

"Найбільш відома категорія осіб, яких пропонують відпускати за кордон - це моряки, які виконують свої завдання або працевлаштовуються на іноземних торгових судах", - сказав Веніславський.

За його словами, головною мотивацією тих, хто є прихильниками лібералізації або дозволу виїзду цієї категорії є те, що моряки можуть заробляти на суднах гроші, які потім будуть надходити в Україну.

"Але це питання дуже складне і неоднозначне. Серед народних депутатів немає єдності в розумінні того, чи варто лібералізувати можливість виїзду за кордон", - підсумував Веніславський.

Воєнний стан в Україні

Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

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