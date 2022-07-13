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В Україні з 1 жовтня жінкам можуть заборонити виїзд за кордон: хто потрапив до списку

13 липня 2022, 19:55

Виїзд за межі країни всіх військовозобов'язаних громадян забороняється в період дії воєнного стану.

військовий облік, жінки військові
Жінки військові / УНІАН

В Україні з 1 жовтня військовий облік жінок стане обов'язковим. Згідно з наказом Міністерства оборони № 35 від 7 лютого 2022, обов'язковому військовому обліку підлягають громадянки України віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я, професії яких відповідають переліку схожих військово-облікових спеціальностей.

Серед них медики, психологи, програмісти, перекладачі, журналісти, кухарі, хіміки, зв'язківці та ін. Повний список включає кілька десятків найменувань професій.

Постановка на військовий облік означає, що жінка отримує статус військовозобов'язаної і знаходиться в запасі Збройних сил, Національної гвардії або інших військових формувань.

У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу і у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

В умовах воєнного стану жінок, які перебувають на обліку, можуть призвати на військову службу або залучити для виконання робіт. У Міноборони на даний момент не розглядають мобілізацію жінок.

Виїзд за кордон військовозобов'язаним жінкам

Виїзд за межі країни всіх військовозобов'язаних громадян забороняється в період дії воєнного стану.

Якщо воєнний стан в Україні буде продовжено і після 1 жовтня, жінки які стануть на військовий облік, не зможуть виїхати за кордон без отримання спеціального дозволу від ТЦК і СП.

Виняток - особи, які не підлягають мобілізації, згідно зі ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Наприклад, багатодітні батьки, матері-одиначки з неповнолітніми дітьми, матері дітей з інвалідністю.

Таким чином, з 1 жовтня 2022 року жінкам, які стали на військовий облік і у разі продовження воєнного стану, виїзд з України буде заборонений.

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Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект президента Зеленського про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Як пізніше говорив профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, в Україні всерйоз думають дозволити тимчасово виїжджати за кордон тим військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в IT-сфері

Як каже чиновник, зараз створюють і продумують механізм, який дозволить айтішникам короткострокові візити за кордон ‒ для вирішення термінових робочих питань. І з обов'язковою умовою повернення в Україну.

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війна в Україні Військовий облік жінок війна Росії та України
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