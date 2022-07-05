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Заборона на виїзд військовозобов'язаних: у Раді анонсували скасування і назвали терміни

5 липня 2022, 21:59

Новий законопроект може бути проголосований в парламенті вже в п'ятницю або суботу.

Мобілізовані десантники на полігоні
/ Facebook / Сергій Дівєєв

В Україні можуть скасувати норму законодавства про те, що військовозобов'язані в умовах воєнного часу зобов'язані отримувати дозвіл на виїзд з області за місцем реєстрації.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 7522, який передбачає скасування обмеження на пересування всередині країни для військовозобов'язаних під час воєнного стану та мобілізації. Відповідний текст проекту закону опублікував у своєму Facebook один з авторів документа нардеп Дмитро Чорній.

Документ передбачає виключення із закону "Про військовий обов'язок і військову службу" норми про те, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без відповідного дозволу керівника місцевого територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Крім того, із закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пропонується виключити норму, за якою громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації заборонено змінювати місце проживання без відповідного дозволу.

Додамо, що нардепи пропонують із закону "Про правовий режим воєнного стану" виключити норму про заборону громадянам, які перебувають військовому або спеціальному обліку в МВС, СБУ або Службі зовнішньої розвідки змінювати місце проживання без дозволу військового комісара.

У свою чергу один з авторів документа народний депутат Кирило Нестеренко уточнив, що законопроект № 7255, який передбачає зміни до порядку виїзду призовників, військовозобов'язаних та резервістів за межі їх місць проживання, може бути проголосований у парламенті вже в п'ятницю або суботу.

читайте такожВиїзд військовозобов'язаних в інші області: у Генштабі пояснили, де отримувати дозвіл

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що військовозобов'язані українці повинні будуть брати дозвіл для виїзду зі свого району або області.

"Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі. Всі, хто досі не стоїть або не відновився на військовому обліку, повинні це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів і областей, повинні взяти дозвіл в ТЦК (територіальний центр комплектування - ред.)", - написав Залужний.

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