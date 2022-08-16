Паніка і хаос: Зеленський пояснив, чому українців не попередили про вторгнення РФ

Володимир Зеленський / Скріншот Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відповів на питання про те, чому офіційна влада не попереджала українців про підготовку вторгнення РФ, незважаючи на надходження відповідної розвідувальної інформації.

Глава держави в інтерв'ю The Washington Post зазначив, що якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення РФ ще в жовтні, то почалася б паніка і масова еміграція, що згубило б країну.

"Якби ми про це повідомили, тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і на момент, коли росіяни напали, вони нас захопили б за три дні. Якби це сталося (оголошення про швидку війну - Ред.), то в жовтні – не дай Бог, в опалювальний сезон – нічого б не залишилося. Нашого уряду не було б, я впевнений на 100 відсотків. Ну, забудьте про нас", - сказав президент.

Він переконаний в тому, що в іншому випадку Україна не змогла б вести ніяких серйозних фінансових програм.

"На створеному росіянами ринку був дефіцит енергоносіїв. Нам не вистачало енергетичних ресурсів. Ми б не змогли вийти з цієї ситуації, і в країні був би хаос", – додав Зеленський.

Раніше російський опозиційний політик Геннадій Гудков висловив думку, що Путін вже більше не готує нових наступів в Україні. Йому зараз потрібен мир, а не пауза у війні. Тому для нього зараз єдиною метою є завершити війну, не програвши її, щоб він міг пред'явити своєму суспільству хоч якусь перемогу. З цієї причини він може запропонувати Україні "компроміс".

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції в Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

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