Кадирівці-тіктокери влаштували постановочну перестрілку з порожнім гаражем

Кадирівці / Reuters

Підкоряються чеченському диктатору Рамзану Кадирову загону знову відзначилися зйомкою постановочного "бою" на відео для сервісу TikTok. Цього разу вони "вступили в бій" з порожнім гаражем.

На кадрах видно, як один з них обстрілює металеві двері, нібито беручи участь в перестрілці з кимось зовні.

Причому "успіхами" своїх бійців в Telegram поділився особисто сам Кадиров.

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Нагадаємо, у чеченського диктатора Рамзана Кадирова знайшли дорогу віллу в місті Дубай. Вона знаходиться прямо на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Найдешевший номер тут коштує 700 доларів на добу, оренда вілли обійдеться в три тисячі доларів.

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