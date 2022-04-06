Кадирівці-тіктокери влаштували постановочну перестрілку з порожнім гаражем

Ті з російських окупантів, які підпорядковуються чеченському диктатору Кадирову, відрізняються не на полі бою, а в постановочних роликах для TikTok.
Підкоряються чеченському диктатору Рамзану Кадирову загону знову відзначилися зйомкою постановочного "бою" на відео для сервісу TikTok. Цього разу вони "вступили в бій" з порожнім гаражем.
На кадрах видно, як один з них обстрілює металеві двері, нібито беручи участь в перестрілці з кимось зовні.
Причому "успіхами" своїх бійців в Telegram поділився особисто сам Кадиров.
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Нагадаємо, у чеченського диктатора Рамзана Кадирова знайшли дорогу віллу в місті Дубай. Вона знаходиться прямо на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Найдешевший номер тут коштує 700 доларів на добу, оренда вілли обійдеться в три тисячі доларів.
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