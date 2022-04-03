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Мішок картоплі, цибулі та літр рослинної олії за мертвого кадирівця - як у Чечні "шанують героїв"

3 квітня 2022, 11:21

Сім'ям убитих в Україні кадирівців роздають картоплю і цибулю як компенсацію.

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Мішок картоплі, цибулі та літр рослинної олії за мертвого кадирівця / facebook.com/mixailotkach

Глава Чечні Рамзан Кадиров "дбав" про родини ліквідованих українськими воїнами кадирівців. Вони, запевняють чеченські пропагандисти, отримають допомогу від Фонду Кадирова.

Життя кожного ліквідованого в Україні загарбника в Чечні оцінили в 5 кг рису, кілька кілограмів картоплі та цибулі, а також літр рослинної олії, пише український журналіст Михайло Ткач.

"Канал "Грозний ТВ" зробив сюжет про те, як Кадиров піклується про чеченців і Фонд Кадирова піклується про сім'ї пішли вбивати українців і тих, хто вже загинув в Україні. Вони постелили клейонку, розклали Набори на однаковій відстані, зняли і сказали, що відвезли по родинах", - зазначив Ткач.

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"Вони ось так розклали їжу просто щоб добре познімати. Просто подивіться на це. Там вже голодомор чи ні? І "двохсотка" представника Фонду Кадирова, який привіз картоплю і цибулю", - іронізує Ткач.

Нагадаємо, у чеченського диктатора Рамзана Кадирова знайшли дорогу віллу в місті Дубай. Вона знаходиться прямо на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Найдешевший номер тут коштує 700 доларів на добу, оренда вілли обійдеться в три тисячі доларів.

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