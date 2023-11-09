Вибори в березні 2024-го не пройдуть без проблем: Кошель спрогнозував реакцію Заходу

Найгірший варіант, який може бути – якщо під час голосування виникне небезпека для життя і здоров’я людей.

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Вибори в березні 2024-го не пройдуть без проблем, каже Кошель/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Наступні вибори в Україні, які мали б відбутися у березні 2024 року, дуже знакові для нас. Оскільки Україна зараз йде шляхом вступу до Євросоюзу, то за цими виборами у разі їх проведення стежитиме увесь колективний Захід. Для ЄС важливо, щоб це були чесні, вільні та демократичні вибори. Але найбільша проблема, яка може виникнути під час голосування – це небезпека для виборців. А оскільки Україна у нинішніх умовах не може гарантувати цю безпеку, то варто було б відмовитися від проведення виборів під час війни.

Таку думку висловив голова організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що Захід не тисне на Україну в питанні проведення виборів під час війни, але буде пильно спостерігати за усім.

"Зараз дуже часто говорять про те, що західні партнери ледь не тиснуть на українську владу у питанні проведення виборів. Це досить смішна оцінка, тому що ми бачимо лише дві заяви. Перша – глави ПАРЄ Кокса, від якої він, до речі, пізніше відмовився і сказав, що його слова були вирвані з контексту. І друга заява авторитетного, але лише одного американського сенатора Ліндсі Грема. Відтак говорити про фактор тиску дещо наївно. Більше того, була чітка заява з боку МЗС Німеччини, де говорилося, що питання виборів – це виключно внутрішнє питання України", – сказав Кошель. відео дня

Він зазначив, що союзники, ймовірно, зберігатимуть нейтралітет. Але може бути дві великі проблеми: занадто низька явка виборців і , що ще важливіше – проблеми з безпекою. Виникнення проблем з безпекою – найгірший сценарій з можливих, зазначив голова організації "Комітет виборців України".

Кошель пояснив: з юридичної точки зору вибори вважатимуться такими, які відбулися, якщо виборці прийдуть і проголосують. Але ці вибори будуть дуже знаковими для України, і до них буде уважно придивлятися увесь колективний Захід через те, що Україна йде шляхом вступу в ЄС.

"Інтеграція до Європейського Союзу – не лише формальний процес. Тобто це не лише ухвалення законопроєктів чи окремих рішень виконавчою владою, головне – це критерії демократії, свободи слова, в тому числі і в питанні спроможності організувати та провести чесні, вільні та демократичні вибори", – зазначив голова організації "Комітет виборців України".

Тому Україні важливо провести бездоганні вибори. Але в умовах війни провести вибори без жодних проблем неможливо.

"Саме за цією формулою Захід сприйматиме те, що буде відбуватися в Україні. І для нас важливо провести бездоганні вибори, щоб не було питань оцінювання впливу "єдиного марафону" на думку громадян, тіньових фінансів, які витрачаються на вибори. Цілком очевидно, що у березні 2024 року безпроблемними вибори бути просто не можуть", – сказав Кошель.

Хто такий Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

Вибори в Україні

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори у березні 2024 року. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому зараз в Україні неможливі вибори. Він зазначив, що провести вибори в Україні під час війни неможливо щонайменше з п'яти причин.

Голова організації Комітет виборців України Олексій Кошель оцінив, чи будуть вибори 2024 в Україні. Наразі в Україні вже видно надзвичайно високу активність окремих потенційних кандидатів у президенти, сказав голова Комітету виборців України.

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