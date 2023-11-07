Виборчий процес де-факто розпочався: Кошель оцінив, чи будуть вибори 2024 в Україні

Наразі в Україні вже видно надзвичайно високу активність окремих потенційних кандидатів у президенти, сказав голова Комітету виборців України.

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Олексій Кошель не виключає, що вибори в Україні можуть відбутися в 2024 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Голова організації Комітет виборців України Олексій Кошель оцінив шанси того, що президентські вибори будуть призначені на березень 2024 року.

"У питаннях тлумачення Конституції всім варто орієнтуватися або на думку авторитетних фахівців з конституційного права, або ж на рішення Конституційного Суду. Ще раз наголошую - нам зараз надзвичайно бракує тлумачення КСУ щодо дотримання Конституції та можливості проведення виборів", - сказав Кошель в інтерв'ю Главреду.

За його словами, в Україні де-факто розпочався виборчий процес.

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"Наприклад, я бачу, що в декількох регіонах великими тиражами поширюється газета "Слуга народу" з позитивними матеріалами про президента України Володимира Зеленського. Починаючи з 24 лютого 2022 року, всі партії працювали виключно у форматі волонтерських штабів, а тут вже почалася пряма рекламна кампанія", - сказав Кошель.

Також він зазначив, що видно надзвичайно високу активність окремих потенційних кандидатів, а саме: екс-радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, який також вже почав активну виборчу кампанію; Юрія Бойка, "який двадцять місяців боявся сказати зайвого публічного слова, а тепер почав проводити формат передвиборних акцій, де виступає захисником російськомовних громадян України".

"І таких прикладів ми можемо наводити ще багато. У нас є всі публічні ознаки виборчої кампанії, що може свідчити про те, що ймовірність сценарію проведення виборів у 2024 році надзвичайно висока", - додав голова Комітету виборців України.

Хто такий Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

Вибори 2024 в Україні

Президент України Володимир Зеленський активно вивчає можливість проведення президентських виборів навесні. Про це 3 листопада повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

5 листопада народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року.

6 листопада Зеленський заявив, що не підтримує ідею проведення виборів в умовах воєнного стану. За його словами, це питання "зараз не на часі".

За словами президента, повинні припинитися хвилі з "будь-якими речами, які розколюють політично". Президент, зокрема, зазначив, що зараз влада повинна передусім займатися обороною і фронтом.

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