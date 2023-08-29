На це є п'ять причин: Подоляк пояснив, чому зараз в Україні неможливі вибори

Михайло Подоляк розповів, що провести вибори в Україні під час війни неможливо з кількох, як мінімум з п'яти, причин.

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Подоляк пояснив, чому зараз в Україні неможливі вибори / колаж Главред, фото УНІАН

Провести вибори в Україні під час війни неможливо щонайменше з п'яти причин. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"По-перше, у нас дійсно воєнний стан. По-друге, у нас дійсно мільйон людей, які сьогодні мають відношення до того, що відбувається на передньому краї. Організувати вибори там практично неможливо. Президент про це чітко говорить ‒ якщо будуть спостерігачі, які зможуть сидіти в окопах", - сказав чиновник.

А друга причина того, що виборів не буде, за словами Подоляка, через постійні атаки країни-агресора Росії по містах України. Третя - це проблеми з агітацією.

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"Як проводити агітацію? У нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити?", - зазначив радник керівника ОП.

Четверта причина, за словами Подоляка, є мільйони переселенців.

"Це навіть не сім мільйонів, про які говорять Всесвітні організації, це більше 14 мільйонів, якщо ще брати внутрішньо переміщених. Яким чином провести в такі короткі терміни перереєстрацію реєстру виборців?",- пояснив Подоляк.

І остання, п'ята, причина, за словами чиновника, це питання ціни проведення виборів для держбюджету.

Війна Росії проти України

Нещодавно полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і здобуде перемогу у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Раніше військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, тому що всі війни закінчуються. Але це не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", говорить боєць ЗСУ.

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