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"Ви цю війну розпочали": у Львові таксист образив пораненого ветерана війни

Єлизавета Бельмас
9 січня 2024, 20:08оновлено 9 січня, 21:30
В Україні стався скандал зі службою таксі і ветераном війни.
У Львові таксист образив пораненого ветерана війни
У Львові таксист образив пораненого ветерана війни / колаж: Главред, фото: УНІАН

Чергова скандальна ситуація зі службою таксі під час війни сталася у Львові. Там таксист компанії образливо спілкувався з травмованим ветераном війни з Росією. Про це учасник бойових дій Андрій Мочурад повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

За словами військового, він змушений користуватися послугами таксі, тому що після поранення необхідно на милицях відвідувати медустанови. Однак, на жаль, крайній раз послуга обернулася образою і незручностями.

Як стало відомо, ветеран російсько-української війни не міг протягом довгого часу узгодити місце парковки, в наслідок чого водій скасував замовлення і грубо висловився про українських військових.

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"Коли я водієві повідомив, що на милицях, питаю, де він запарковался, тому що не бачу його, а у відповідь - "там, де всі таксисти", кидає трубку, грубіянить хвилин 4, що він приїхав, але не говорить, де він, і скасовує замовлення! Я чекав на морозі 20 хв на одній нозі посеред снігу! Щоб той урод скасував замовлення? Про "ви цю війну починали" і "мені так зручніше на руссссскам" до людини у формі на милицях - це тупо у них за замовчуванням", - написав Мочурад.

За словами ветерана, служба таксі Bolt для нього "еталон хамства, скотства і тотального небажання компанії впливати на водіїв".

Він також додав, що після скарги в компанію, йому повідомили, що про її розгляд повідомляти не будуть, після чого просто заблокували аккаунт.

Природно, боєць ЗСУ обурений ставленням з боку співробітників компанії і допускає, що за подібне слід вчити ввічливості "народними методами":

"Це таке ставлення до ветеранів? Може почати ваших водіїв вчити ввічливості народним методом? 10 крайніх поїздок, тільки один водій не хамив. До речі, всі призовного віку. Як вам ситуація? Bolt щось робити будете, або вам н * * * ть на людей на милицях, військових, просто сервіс?",- написав військовий.

Скандали під час війни

Нагадаємо, не так давно в місті Чорноморськ Одеської області спалахнув мовний скандал у місцевому магазині з продажу мобільної техніки та аксесуарів. Відвідувачка попросила продавщицю обслуговувати її українською мовою, а замість цього натрапила на хвилю нерозуміння і критики.

При цьому скандали під час війни стали досить частими в Україні. Наприклад, Сергій Вусик з "Антитіл" відмовив українському захиснику Віталію Вересу у використанні пісні "Фортеця Бахмут". Цю пісню військовий хотів використати у біографічному відео, де мав описати власний шлях від військового поранення і донині.

Однак навіть у цих скандалах багато людей об'єднуються. Знаменитий український актор театру і кіно Богдан Бенюк встав на захист екс-нардепа депутатки і викладача лінгвістики Ірини Фаріон, яка нещодавно опинилася в епіцентрі мовного скандалу. "І ті громадяни України, які не спілкуються українською мовою, повинні зрозуміти, що, говорячи російською мовою, вони продовжують просувати "русский мир" в Україні", – сказав Бенюк.

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таксі Bolt
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