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"Нас таких тисячі": відомий гурт потрапив у скандал з військовим, який втратив зір

Руслана Заклінська
22 листопада 2023, 21:42
Співзасновник гурту відмовив військовому використати пісню "Фортеця Бахмут" у біографічному відео.
'Нас таких тисячі': відомий гурт потрапив у скандал з військовим, який втратив зір
Гурт "Антитіла" потрапив у скандал з військовим / Колаж: Главред, фото: instagram.com/antytila_officialб, instagram.com / vitalii_veres_

Сергій Вусик з "Антитіл" відмовив українському захиснику Віталію Вересу в використанні пісні "Фортеця Бахмут". Цю пісню військовий хотів використати у біографічному відео, де мав описати власний шлях від воєнного поранення і донині. Про це Віталій Верес повідомив у своєму Instagram.

"Хочу поділитися ситуацією, яка мене дуже-дуже приголомшила. Ми надихнулися створити відео про найголовнішу битву мого життя – битву під Бахмутом. Про те, як я отримав поранення і про мою подальшу історію та шлях. В пошуках музики ми зупинилися на композиції гурту "Антитіла" "Фортеця Бахмут". Яка, на мій особистий погляд, ідеально підходила під цю історію. Написавши Сергію Вусику, співзасновнику гурту "Антитіла", про дозвіл використати цей трек у нашому відео, я отримав приголомшливу відповідь", - розповів захисник.

Верес вважав цю композицію символічною для себе через те, що саме під час бою під Бахмутом втратив зір. Він описав ситуацію та поділився, що отримав шокуючу відповідь: "З якої радості ми маємо це робити і давати дозвіл вам викладати, виставляти наші пісні?" Ця реакція викликала обурення та різкі коментарі від користувачів мережі та відомих артистів.

відео дня
'Нас таких тисячі': відомий гурт потрапив у скандал з військовим, який втратив зір
Відповідь співзасновника гурту "Антитіла" / Фото: скрін відео vitalii_veres_

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловив свою підтримку Вересу, зауваживши, що він може вибрати будь-яку пісню без турбот. Артем Пивоваров також висловив підтримку захиснику та вшанував його мужність.

'Нас таких тисячі': відомий гурт потрапив у скандал з військовим, який втратив зір
Коментарі українських артистів / Фото: скріншот відео vitalii_veres_

Співзасновники "Антитіл" згодом визнали помилку, офіційно вибачившись перед Віталієм Вересом. Сам Сергій Вусик намагався виправити ситуацію та опублікував на сторінці гурту звернення. У ньому Вусик стверджував, що намагався зв'язатися з Вересом, проте без успіху. Також він зазначив, що не мав наміру образити чи принизити військового.

Нагадаємо, Тарас Тополя, музикант з гурту "Антитіла", який протягом півроку служив на фронті як парамедик, розповів у відвертому інтерв'ю Денису Жупнику, чому він не поспішає повертатися в зону бойових дій. Музикант пояснив, що війна не приносила йому задоволення, відзначаючи різні характери людей, які перебувають на фронті.

Також, Тополя висловив свою позицію щодо скандалу, пов'язаного із стендапером Андрієм Щеглем, який використав статус артиста для виїзду за кордон. Він сказав, що засуджувати таких людей не може, але має право відчувати огиду.

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скандал ЗСУ військовослужбовці група Антитіла новини шоу бізнесу
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