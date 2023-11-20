"Тут усі розмовляють російською": на Одещині спалахнув мовний скандал

Продавчиня місцевого магазину в Чорноморську відмовилася обслуговувати відвідувачку українською мовою і запропонувала, щоб дівчина оплатила їй мовні курси.

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На Одещині спалахнув мовний скандал/ колаж: Главред, фото: скрін з відео Telegram-каналу Ganul

У місті Чорноморськ Одеської області спалахнув мовний скандал в місцевому магазині з продажу мобільної техніки та аксесуарів. Відвідувачка попросила продавчиню обслуговувати її українською мовою, а натомість наткнулася на хвилю нерозуміння і критики.

Коли відвідувачка сказала, що продавчиня порушує закон, розмовляючи на робочому місці російською мовою, то працівниця магазину викликала охорону. Про це повідомив Telegram-канал Ganul.

Продавчиня під час дискусії з відвідувачкою, яка просила дотримуватися законів України, наголошувала, що не володіє українською і тому не хоче її паплюжити. У той же час працівниця додала, що дівчина може оплатити їй мовні курси, якщо хоче почути українську мову під час обслуговування у цьому магазині. Також продавчиня назвала дівчину "западенкою".

Продавчиня як аргумент на свою користь наголошувала, що вона народилася у Чорноморську і, мовляв, у цьому місті "усі розмовляють російською мовою". Також вона звертала увагу, що в українському війську є бійці, які розмовляють російською.

Коли на виклик прибула охорона, вони використовували такі ж аргументи, як і працівниця закладу, і наводили приклад російськомовних бійців, які воюють на фронті, захищаючи Україну від окупантів.

На виклик відвідувачки магазину приїхала поліція, яка прийняла від дівчини заяву.

На цьому скандал не закінчився. Дуже швидко у мережі з’явилося відео, де продавчиня українською мовою перепрошує за свою поведінку й обіцяє, що надалі не буде порушувати мовний закон і буде обслуговувати клієнтів магазину лише українською.

Зазначається, що крамниця отримає штраф від поліції і мовного омбудсмена.

Дивіться відео мовного скандалу на Одещині:

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі спалахнув мовний скандал – викладачка заборонила студентці говорити українською. Під час заняття у медуніверситеті викладачка попросила студентку відповідати російською мовою, а коли дівчина заперечила, педагог "послала" її до Львова.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу на ексдепутатку України Ірину Фаріон – її підозрюють за 4 статтями Кримінального кодексу. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

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