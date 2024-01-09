Йде закріплення на нових рубежах: Дикий анонсував хороші новини з фронту

Одна з ділянок фронту стала "страшно небезпечною" для росіян.

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Дикий анонсував Хороші новини з фронту / колаж: Главред, фото: 17 ОТКБ, командування об'єднаних сил ЗСУ

Захисники України на лівому березі Дніпра в Херсонській області розширюють плацдарм. Воїни відбили черговий штурм і закріплюються на нових рубежах. Про це повідомив колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген дикий В інтерв'ю Radio NV.

За словами Дикого, плацдарм на Лівому березі Херсонщини, як "кістка в горлі" російським загарбникам, які вже четвертий місяць поспіль не здатні зібрати достатню кількість особового складу, щоб витіснити українські сили.

"Це показово. Тобто вони вже не тягнуть два великих наступу: вже або Авдіївка, або Кринки", пояснює експерт.

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Також він додав, що воїни ЗСУ практично в прямому ефірі розширюють плацдарм і закріплюються вже за кордоном Кринок.

"Йде закріплення на нових рубежах вже за межами Кринок. Не буду поки анонсувати, де саме...",- заінтригував Дикий.

Ситуація на Лівобережжі Херсонщини

У районі Кринок на Лівому березі Дніпра на Херсонщині окупанти знову атакували українські позиції, намагаючись вибивати Сили оборони із закріплених позицій, розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Як підкреслила вона, росіяни формують невеликі штурмові піхотні групи, які практично не використовують бронетехніку для захисту особового складу. За її словами, українські військові продовжують закріплення і спроби розширити плацдарм у згаданому районі: "це надзвичайно важка робота".

Також, російські окупанти намагаються вибити Захисників України з Лівобережжя Херсонської області до цього дня. Спочатку для цього вони активізували штурмові дії на суші і використовували невеликі піші групи, які діяли за підтримки бронетехніки. Але загарбники зазнали суттєвих втрат у бронетехніці, після чого активізували свою авіацію на Лівобережжі Херсонщини знову.

Крім іншого, 8 січня, після паузи для накопичення техніки і резервів, російські загарбники пішли на позиції Сил оборони поблизу Кринок. Українським морпіхам вдалося відбити величезний штурм. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі.

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