Під час заняття у медуніверситеті викладачка попросила студентку відповідати російською мовою, а коли дівчина заперечила, педагог "послала" її до Львова.

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Викладачка заборонила студентці говорити українською – у Дніпрі спалахнув мовний скандал/ колаж: Главред, фото: studspravka.com.ua, УНІАН

У Дніпрі спалахнув мовний скандал. В Дніпровському державному медичному університеті (ДДМУ) викладачка під час практичного заняття нібито вимагала від студентки відповідати не українською, а російською мовою.

Про такий випадок повідомив у Facebook підприємець Андрій Табінський, який, за його словами, цю історію почув "з перших вуст". Він зазначив, що згадана подія відбулася у навчальному закладі 10 листопада.

За словами Табінського, ця ситуація нібито відбулася на занятті "Пропедевтика внутрішніх хвороб", яку викладала Новоженіна Людмила Іванівна.

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Коли студентка третього курсу Магдалина Пельчар почала відповідати українською мовою, викладачка нібито сказала їй говорити російською. Коли дівчина відмовилася, то педагог зазначила, що у такому випадку, мовляв, студентці потрібно йти "навчатися до Кембриджа або Львова", тому що на своїх практичних заняттях вона хоче чути російську. Після цього викладачка взагалі "відмовилася приймати відповідь дівчини".

"Понад 30 років Незалежності, майже 10 років із часу збройної агресії московії, понад півтора року повномасштабної війни з сотнями тисяч жертв серед українців… І сьогодні далі вигулькують такі новоженіни, які у центрі України – нахабно, відкрито й в присутності інших студентів – забороняють говорити державною мовою", – зазначив Табінський.

Публікація про мовний скандал у Дніпрі/ скрін

У коментарях до публікації думки коментаторів розділилися. Одні казали, що такому педагогу не місце в українських навчальних закладах, і що цієї ситуацією повинні зайнятися профільні відомства і правоохоронні органи. Дехто звертав увагу на те, чому немає реакції інших студентів, які були присутні на занятті, чи, можливо, їх влаштовувало спілкуватися російською мовою під час навчання.

Але дехто заступався за педагога, запевняючи, що вона "чудовий викладач", "завжди доступно розповідає матеріал" і "ніколи не забороняла відповідати українською". Проте після таких коментарів в інших користувачів виникло запитання: якщо викладач "не забороняла відповідати українською", то якою мовою під час занять спілкувалася вона сама.

Також у Facebook з’явилася публікація користувача Den Gasanov, який назвав оприлюднену раніше інформацію наклепом. Він описав ситуацію з іншого боку. З публікації можна зробити висновок, що хлопець також навчається у медуніверситеті, проте він сам не уточнив, чи є він студентом саме цієї групи, і чи був присутній, коли сталася конфліктна ситуація.

За словами Дена Гасанова, під час практичного заняття студенти проводили збір анамнезу хворого. Їм потрібно було опитати 73-річного про його хворобу, щоб скласти анамнез. Коли черга дійшла до Магдалини, дівчина почала говорити українською мовою, але у пацієнта виникли труднощі з розумінням, так як він сам говорить російською. За словами автора публікації, викладачка нібито попросила студентку перейти на російську суто з поваги до хворого і щоб не погіршувати його самопочуття. Дівчина нібито почала говорити російською, але через деякий час їй стало важко, вона розплакалася і вибігла. Після цього, за словами Дена Гасанова, інші студенти і викладачка заспокоювали дівчину, і нібито ніякого серйозного конфлікту не було.

Мовний скандал у Дніпрі – у мережі з'явилася альтернативна версія події/ скрін

Мовний скандал у Дніпрі – у мережі з'явилася альтернативна версія події/ скрін

Мовні скандали в Україні

Раніше український мовознавець Ірина Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з Азова. Вона зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників. Фаріон сказала, нібито російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Нагадаємо, колишній радник офісу президента Олексій Арестович об'єднався зі скандальним мовознавцем Фаріон. Колишній радник офісу президента називає скандальні заяви Фаріон"поглядом, який не всім подобається".

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