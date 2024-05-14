ЗСУ зачистили плацдарм і відбили позиції на сході: в ISW назвали напрямок

У районі Часового Яру діють до 25 тисяч російських військовослужбовців, розповіли в ISW.

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ЗСУ відвоювали позиції на Донбасі / Колаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade

Сили оборони України відновили позиції біля Часового Яру Донецької області, повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Як уточнюється у зведенні ISW, українським військам вдалося відновити втрачені позиції на північний схід від Часового Яру, а навколо міста тривали важкі бої.

Уточнюється, що згідно з опублікованими раніше геолокаційними кадрами, ЗСУ звільняють і зачищають утримувані окупантами позиції в лісовій зоні на південному заході Богданівки.

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Наводяться дані російських військових пропагандистів про те, що окупанти намагаються розгорнути наступальні дії із західної околиці Богданівки в бік Калинівки (на північ від Часового Яру), щоб створити умови для оточення Часового Яру через його північний фланг.

При цьому вони стверджують, що війська РФ наступають на південному фланзі Часового Яру, зокрема на захід від Іванівського і в районі заповідника Ступки-Голубовські 2.

При цьому, за даними представника артилерійської бригади ЗСУ, в районі Часового Яру діють до 25 тисяч російських військовослужбовців, включно з "елітою" (імовірно, ВДВ) і мобілізованим персоналом "Л/ДНРівців".

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

У Генштабі ЗСУ поінформували про бойові дії біля Григорівки, Іванівського, біля Кліщіївки та Андріївки.

/ understandingwar.org

Бої за Часів Яр - головні новини за темою

Часів Яр "впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому", вважає заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, ситуація викликає занепокоєння, оскільки можлива втрата Часового Яру відкриє окупантам шлях до останніх великих міст Донецької області, які контролюють ЗСУ.

Ворог "ріже" фланги і спробує оточити Часів Яр, сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин. Окупанти спробують захопити місто до моменту, коли ЗСУ отримають західну військову допомогу.

У ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру: окупанти зібрали там від 20 до 25 тисяч військовослужбовців, зазначив Назар Волошин. Ворог намагається прорвати українську оборону.

/ Главред

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