ЗСУ зачистили плацдарм і відбили позиції на сході: в ISW назвали напрямок

Сили оборони України відновили позиції біля Часового Яру Донецької області, повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Як уточнюється у зведенні ISW, українським військам вдалося відновити втрачені позиції на північний схід від Часового Яру, а навколо міста тривали важкі бої.

Уточнюється, що згідно з опублікованими раніше геолокаційними кадрами, ЗСУ звільняють і зачищають утримувані окупантами позиції в лісовій зоні на південному заході Богданівки.

Наводяться дані російських військових пропагандистів про те, що окупанти намагаються розгорнути наступальні дії із західної околиці Богданівки в бік Калинівки (на північ від Часового Яру), щоб створити умови для оточення Часового Яру через його північний фланг.

При цьому вони стверджують, що війська РФ наступають на південному фланзі Часового Яру, зокрема на захід від Іванівського і в районі заповідника Ступки-Голубовські 2.

При цьому, за даними представника артилерійської бригади ЗСУ, в районі Часового Яру діють до 25 тисяч російських військовослужбовців, включно з "елітою" (імовірно, ВДВ) і мобілізованим персоналом "Л/ДНРівців".

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.