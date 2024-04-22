Росія не зможе окупувати Часів Яр до 9 травня: ворог зосередив удар на двох напрямках

Операція росіян на напрямку Серебрянського лісу не повʼязана з наступом РФ на Часів Яр.

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Росіяни продовжують тиснути на місто / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російські окупанти ведуть дві різні операції на Сході, кожна з яких має свою ціль і не повʼязана з іншою. Зокрема, угрупування окупантів під Виїмкою та Білогорівкою веде постійні штурми не тому, що хоче допомогти загарбникам на Часів-Ярському напрямку, зауважив в ефірі Радіо Свобода Донбас. Реалії майор Нацгвардії, офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко.

За його словами, зараз у росіян сконцентрований удар на різних напрямках.

"Тому що противник уже тривалий час проводить спроби захопити населені пункти Виїмка і Білогорівка, які безпосередньо виходять на Сіверськ. Взяття Сіверська - це допомога їхнім військам на напрямку Серебрянського лісництва - Терни. Часів Яр - це окрема їхня задумка", - пояснив Кожубенко.

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Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Часів Яр - це місто, біля якого російські війська безпосередньо стоять, і тому їм потрібно його захопити, додав військовий.

"Ні теоретично, ні практично противник Часів Яр (до 9 травня, - Главред) не візьме. Сподіваюся, що він його взагалі взяти не зможе. Усі сподіваються на позитивне рішення щодо нас в Америці. Наші воїни стримують противника навіть за відсутності американської допомоги", - зауважив Кожубенко.

Часів Яр - останні новини з фронту

Наразі ворог тисне на більшості ділянок на Бахмутському напрямку. Ситуація довкола міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють його, ситуацію. Противника у місті немає, розповідали у ЗСУ напередодні.

Аналітики Міноборони Британії розповіли, що російські окупаційні війська, які намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області, використовують тактику, як в Авдіївці. Зокрема, окупанти скидають за добу 20-30 авіаційних бомб у районі Часового Яру. Їх скидають з літаків Су-25, які працюють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на дистанції з використанням плануючих бомб.

Якщо росіянам вдасться захопити це місто, у них зʼявиться можливість почати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ. Ці міста є останнім оплотом Донецької області.

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