ЗСУ зачищають Харківщину: рашистів викинули з Момотово

Ще один населений пункт звільнений від окупантів РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Момотово в Харківській області.

Відповідне відео опубліковано в Мережі. Бійці розповіли, що село звільнене від армії РФ.

За словами українських захисників, Момотово звільнено разом з Кутузівкою, про що повідомлялося раніше.

Додамо, що Момотово знаходиться в 6 кілометрах від Харкова.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

читайте такожРашистів вибивають з передмістя Харкова: ЗСУ зачищають ще одне селище

Читайте ще: