ЗСУ зачищають Харківщину: рашистів викинули з Момотово

Селище Момотово звільнено разом з Кутузівкою, про що повідомлялося раніше.
Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Момотово в Харківській області.
Відповідне відео опубліковано в Мережі. Бійці розповіли, що село звільнене від армії РФ.
За словами українських захисників, Момотово звільнено разом з Кутузівкою, про що повідомлялося раніше.
Додамо, що Момотово знаходиться в 6 кілометрах від Харкова.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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