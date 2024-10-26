ЗСУ повернули позиції біля двох стратегічно важливих міст: ситуація змінилась - ISW

Українським військовим вдалося пройти вперед попри наступальну операцію РФ.

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Ворог тисне і просувається біля Покровська / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 38-я ОБМП

Що повідомили аналітики ISW:

ЗСУ пробралися на позиції, де раніше були тільки окупанти

На півдні Торецька ЗСУ повернули втрачені позиції

Просування армії РФ зафіксовано біля Покровська

Попри тиск армії країни-агресора Росії, ЗСУ вдалося відновити позиції одразу на двох напрямках фронту - Торецькому та Бахмутському. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри підтверджують, що українські військові почали діяти на південний схід від Часового Яру та шахті Блок 9. Раніше там спостерігалася активність лише ворожого війська, що свідчить про те, що ЗСУ вдалося відновити втрачені позиції в цьому районі.

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Українські сили також помітили вздовж вулиці Тоболенка, що на півдні Торецька. Раніше там наступали окупаційні сили, однак зараз, згідно з геолокаційних кадрів, ЗСУ відновили свою присутність.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Водночас не припиняють свого наступу ворожі війська і подекуди йдуть вперед. Зокрема, аналітики повідомили про просування окупантів на південний захід від Верхньокам'янки, що на схід від Сіверська.

Також просування ворога зафіксоване на південний схід від Покровська. Там, за даними ISW, діють добровольчі формування РФ, сформовані із дезертирів з лав ЗСУ.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, окупаційні війська країни-агресора Росії продовжують атакувати українських оборонців по усій лінії фронту і здійснюють близько 178 обстрілів щодоби. При цьому ворог втрачає рекордну кількість живої сили - у жовтні 2024 втрати РФ можуть сягнути 40 тисяч.

Раніше майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін попередив, що українські військові повинні вже зараз готуватися до оборони Дніпропетровської області через російський наступ.

У ЗСУ напередодні також повідомляли, що до виходу на кордон Дніпропетровської області залишилось 29 кілометрів від Покровського напрямку та 11 кілометрів від Гуляйпільського.

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