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Наступ на Дніпро: готуватися до оборони потрібно вже зараз - Жорін

Ангеліна Підвисоцька
25 жовтня 2024, 21:13
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Максим Жорін акцентує на тому, що Україні слід будувати міцну лінію оборони.
Наступ на Дніпро: готуватися до оборони потрібно вже зараз - Жорін
Україні слід готуватися до оборони Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Головні тези:

  • Україні вже зараз слід готуватися до оборони Дніпропетровської області
  • Ситуація у Селидово та Покровську дуже складна

Українські військові повинні вже зараз готуватися до оборони Дніпропетровської області через російський наступ. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Він наголосив на тому, що Україні слід будувати міцну лінію оборони.

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"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - заявив Жорін.

Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Наступ окупантів на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що російські війська проводять майже цілодобові штурми, адже намагаються встигнути зайняти якомога більше ділянок фронту на Покровському напрямку до осінніх дощів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ потрібно завадити російським окупантам зайняти позицію в буферній зоні, щоб запобігти наступу, адже армія країни-агресорки Росії здійснила значний крок до захоплення міста Часів Яр в Донецькій області - організувала наступ у двох місцях через канал Сіверський Донець.

Напередодні стало відомо, що російська армія почала наступ у напрямку Вишневого, маючи на меті обійти або охопити з флангів Селидове, щоб просунутися в бік Покровська.

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війна в Україні вторгнення Росії Покровськ Максим Жорін
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