Нищівний удар ЗСУ: окупанти, схоже, зазнали рекордних втрат - розвідка Естонії

Жовтень 2024 року для росіян, найімовірніше, стане рекордним місяцем за статистикою втрат армії РФ.

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Ворог продовжує застосовувати тактику використання військових, як "гарматного м'яса" / Колаж: Главред, фото: flickr

Коротко:

Наступ РФ триває, однак суттєвих просувань у ворога на Курщині немає

У жовтні число втрат в окупаційній армії може сягнути 40 тисяч

Окупаційні війська країни-агресора Росії продовжують атакувати українських оборонців по усій лінії фронту і здійснюють близько 178 обстрілів щодоби. Про це на прес-брифінгу Міноборони повідомив підполковник Янек Кессельманн, заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії, передає ERR.

За його словами, в той час як на українському фронті у ворога є певні успіхи, у Курській області за останній тиждень помітних змін не відбулося. Збройні сили України продовжують маневри та створюють нові засідки для окупантів.

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Це призводить до рекордних втрат в армії РФ. В розвідці оцінили, що у поєднанні із постійними "м'ясними штурмами" окупанти втрачають рекордну кількість особового складу.

"Ми оцінюємо, що ворог втратить десь близько 40 000 солдатів як пораненими, так і вбитими протягом місяця", - наголосив Кессельманн.

Що відомо про ERR? Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

Втрати армії РФ у війні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що українські захисники фіксують значні втрати російських окупантів щодоби на сході. У середньому, за 5-6 штурмів малими піхотними групами від 3 до 6 осіб, втрати ворога становлять від 30 до 50 осіб пораненими та знищеними.

Напередодні стало відомо, що лише за один тиждень у жовтні 2024 року втрати російських окупантів на фронті становлять близько 9590 осіб особового складу.

Нагадаємо, що окрім живої сили окупаційна армія РФ втрачає на фронті і чимало техніки. Так стало відомо, що з 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10373 артилерійські системи окупаційної армії РФ.

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