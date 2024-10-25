Ворог менш ніж за 30 км від Дніпропетровської області, ситуація критична - військові

Російські окупанти продовжують наступати на Покровському напрямку.

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Росіяни перебувають за 30 км від Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада

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Росіяни менш ніж за 30 км від Дніпропетровської області

Ситуація на фронті критична

Російські окупанти перебувають менш ніж за 30 кілометрів від Дніпропетровської області. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Він зазначив, що до виходу на кордон Дніпропетровської області залишилось 29 кілометрів від Покровського напрямку та 11 кілометрів від Гуляйпільського.

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"(Росіяни - ред.) прорвались до Вишневого (напрямок Селидове), ситуація критична. Там [нецензурно] (дуже багато росіян) … і дуже мало наших. Це нагадує зграю мишей, які біжать до зерна і одного кота, який не розуміє що йому робити", - написав він.

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" акцентував, що всім слід звернути на це увагу.

"Можливо для тих хто ще не роздуплився, той факт, що до Дніпропетровської області залишилось менше 30 км стане холодним душем і допоможе все-таки зібрати раму. Особисто для мене і мого оточення був і актуальний зараз вислів: "Воля або смерть!". Думаю, настає час всім обирати своє життєве кредо, бо воно дуже вплине на всю вашу подальшу долю", - сказав "Алекс".

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Наступ окупантів на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що російські війська проводять майже цілодобові штурми, адже намагаються встигнути зайняти якомога більше ділянок фронту на Покровському напрямку до осінніх дощів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ потрібно завадити російським окупантам зайняти позицію в буферній зоні, щоб запобігти наступу, адже армія країни-агресорки Росії здійснила значний крок до захоплення міста Часів Яр в Донецькій області - організувала наступ у двох місцях через канал Сіверський Донець.

Напередодні стало відомо, що російська армія почала наступ у напрямку Вишневого, маючи на меті обійти або охопити з флангів Селидове, щоб просунутися в бік Покровська.

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