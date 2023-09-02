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ЗСУ атакують окупантів у районі Вербового: у WSJ пояснили задум Генштабу

Анна Ярославська
2 вересня 2023, 09:58 оновлено 2 вересня, 10:07
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Українська армія планує "поставити" в зону досяжності своєї артилерії критично важливі російські логістичні лінії в районі Токмака.
Вербове, ВСУ
У WSJ пояснили задум ЗСУ в районі Роботиного - Вербового / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, deepstatemap

Збройні Сили України намагаються прорватися через головну лінію оборони російських окупантів на південному сході - вони атакують позиції РФ в районі населеного пункту Вербове (розташоване в 14 км від звільненого селища Работине). Таким чином українська армія планує "поставити" в зону досяжності своєї артилерії критично важливі російські логістичні лінії в районі Токмака.

Як пишуть журналісти видання The Wall Street Journal, прорив українськими військами російських позицій на цій ділянці фронту буде "невеликим кроком з великим потенціалом".

Вербове
Прорив російського фронту біля Вербового дозволить їм відкрити набагато більший пролом / deepstatemap

"Кожна миля просування українських військ наближає їх артилерію до ураження російських цілей, які досі перебували поза досяжністю, включаючи дороги і залізничні колії через регіональне вузлове місто Токмак. Ще далі проходить автомагістраль М14, що йде уздовж південно-східного узбережжя країни і яку Росія використовує для перевезення найважливіших вантажів", – пишуть автори.

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Якщо українським воїнам вдасться пройти оборону окупантів в районі Вербового, вони подолають перешкоди, які, як сподівається Росія, є непереборними.

Токмак - найбільша ціль для наступу українських військ, але, можливо, вони не почнуть атаку на місто, вважає колишній співробітник Агентства з управління оборонними контрактами Пентагону Трент Теленко.

За словами аналітика, якщо ЗСУ зможуть відсунути лінію фронту приблизно на 9 км від Токмака, то українська артилерія зможе атакувати залізничні та автомобільні лінії. Це зробить Токмак марним як вузол автомобільно-залізничного транспорту.

"Навіть не наближаючись до цілі так близько, кожна миля просування дозволяє українським ракетам наземного базування більшої дальності вразити більше російських об'єктів. Українські мобільні пускові установки HIMARS і М270 стріляють снарядами з дальністю не більше 80 км", – пишуть журналісти.

Що стосується дороги М14, то вона якраз проходить приблизно в 80 км від Роботиного та Вербового. Однак пускові установки повинні знаходиться в декількох кілометрах від лінії фронту в цілях безпеки. Тому нинішні успіхи України все ще не ставлять їх у зону досяжності російської артерії постачання.

"Українські військові лідери сподіваються, що прорив російського фронту біля Вербового дозволить їм відкрити набагато більший пролом і наповнити його десятками танків і бронетехніки західного виробництва", – зазначає видання.

Звільнення Роботиного

Сили оборони України звільнили Роботине в Запорізькій області й продовжують рухатися далі на південний схід від цього населеного пункту. Про це 28 серпня повідомила заступник глави Міноборони Ганна Маляр.

23 серпня ЗСУ підняли прапор над черговим звільненим населеним пунктом у Запорізькій області - селом Роботине.

Цьому передувало визволення села Урожайне, що стало для росіян новим "ударом", оскільки послабило їхню оборонну лінію на півдні.

Деокупація Роботиного дозволить українським захисникам впритул наблизитися до другої лінії оборони росіян.

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