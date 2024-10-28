'Дані розвідки такі є': в ЗСУ відповіли, чи брали солдатів КНДР в полон

В ЗСУ є дані розвідки щодо передислокації військ КНДР на територію Курської області, але бойового контакту з ними ще не було, зазначив військовий.

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Чи брали українські військові в полон солдатів із КНДР / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот із відео

Коротко:

Солдати КНДР вже могли бути направлені в Курську область

ЗСУ ще не мали бойового контакту з військовими із КНДР

Військові із Північної Кореї уже, ймовірно, прибули до Курської області Росії, однак, українські військові ще не зустрічались із ними на полі бою. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник.

Журналісти запитали в Мисника, чи зафіксували Збройні Сили України присутність північнокорейських військових у зоні відповідальності ОТУ "Сіверськ".

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Крім того, його спитали, чи є ознаки того, що російське командування намагається передислокувати солдатів із Північної Кореї ближче до Курської області.

"Дані розвідки такі є. Але поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР", – відповів Мисник.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Залученість КНДР до війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що військові з Північної Кореї беруть участь у війні проти України на боці Росії. Підрозділи з КНДР розгорнуті в Курській області.

Хоча зараз ці війська недосвідчені, з часом вони набиратимуть досвід, вони вчаться у російських окупантів, і через 3-6 місяців можуть стати серйозною загрозою для України. Це також розуміє Південна Корея та НАТО, оскільки в майбутньому північнокорейські військові можуть стати підсиленням для Росії у можливих конфліктах у Балтійському регіоні. Про це заявив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Експерт Владислав Селезньов підкреслив, що Росія найбільше зацікавлена у залученні північнокорейських інженерно-технічних військ, які вважаються одними з найкращих у світі.

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