'Дані розвідки такі є': в ЗСУ відповіли, чи брали солдатів КНДР в полон

Коротко:
- Солдати КНДР вже могли бути направлені в Курську область
- ЗСУ ще не мали бойового контакту з військовими із КНДР
Військові із Північної Кореї уже, ймовірно, прибули до Курської області Росії, однак, українські військові ще не зустрічались із ними на полі бою. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник.
Журналісти запитали в Мисника, чи зафіксували Збройні Сили України присутність північнокорейських військових у зоні відповідальності ОТУ "Сіверськ".
Крім того, його спитали, чи є ознаки того, що російське командування намагається передислокувати солдатів із Північної Кореї ближче до Курської області.
"Дані розвідки такі є. Але поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР", – відповів Мисник.
Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
Залученість КНДР до війни РФ проти України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що військові з Північної Кореї беруть участь у війні проти України на боці Росії. Підрозділи з КНДР розгорнуті в Курській області.
Хоча зараз ці війська недосвідчені, з часом вони набиратимуть досвід, вони вчаться у російських окупантів, і через 3-6 місяців можуть стати серйозною загрозою для України. Це також розуміє Південна Корея та НАТО, оскільки в майбутньому північнокорейські військові можуть стати підсиленням для Росії у можливих конфліктах у Балтійському регіоні. Про це заявив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
Експерт Владислав Селезньов підкреслив, що Росія найбільше зацікавлена у залученні північнокорейських інженерно-технічних військ, які вважаються одними з найкращих у світі.
Інші новини:
- План перемоги та виробництво зброї: Зеленський розкрив деталі візиту до Ісландії
- В Україну прийде різке похолодання: якою буде погода у листопаді
- Вперше за місяці: війська РФ змогли просунутись в Часовому Ярі - розвідка
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред