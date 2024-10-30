Україна відмовилася від захоплення Курської АЕС: Зеленський назвав причину

Сили оборони могли б вирішити питання Курської атомної електростанції, але не стали цього робити, сказав Володимир Зеленський.

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Україна ніколи не прагнула до захоплення Курської АЕС - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Що сказав Зеленський:

Україна не збиралася захоплювати Курську АЕС

Сили оборони здатні взяти Курську АЕС

Україна не хоче бути схожою на Росію

Україна ніколи не хотіла захоплювати Курську атомну електростанцію в Курчатові, оскільки не прагне бути схожою на агресорку Росію, яка захопила Запорізьку АЕС. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю провідним ЗМІ країн Північної Європи в середу, 30 жовтня, він розповів про те, що Сили оборони могли б узяти під свій контроль Курську АЕС, якби було поставлено таке завдання.

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"Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили, ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього", - зазначив глава держави. Коротко про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Курська АЕС - що про неї відомо Курська АЕС - атомна електростанція в Росії, розташована в місті Курчатов Курської області, за 40 км на захід від міста Курськ на березі річки Сейм, пише Вікіпедія. Складається з двох працюючих енергоблоків загальною потужністю 2 ГВт. У міру вичерпання ресурсу енергоблоків Курської АЕС їхня потужність буде заміщена блоками Курської АЕС-2. Курська АЕС є філією концерну АТ "Концерн Росенергоатом". На станції працюють понад 5 тисяч осіб У 2021 році вироблення електроенергії склало 25,1 млрд кВт-год.

За його словами, Україна ніколи не прагнула до захоплення Курської АЕС, оскільки не хоче бути схожою на російських окупантів.

"Ми не окупуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили із Запорізькою АЕС", - наголосив Володимир Зеленський.

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