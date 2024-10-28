РФ готує новий плацдарм на Харківщині: в ЗСУ назвали цілі ворога

Сили оборони України ефективно стримують атаки ворога та намагаються контратакувати, щоб вибити війська РФ із зайнятих позицій, вказує військовий.

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В ЗСУ пояснили плани ворога щодо наступу на Харківщині / Колаж Главрел, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatelivemap

Коротко:

РФ активізувала наступальні дії на Куп'янщині

Завдання ворога - вийти на адміністративну межу Харкова

Завдання російських сил поблизу Кругляківки на Куп'янщині полягає в тому, щоб закріпитися на лівому березі річки Оскіл для подальшого розширення плацдарму. Про це повідомив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі "Еспресо".

За його словами, противник активніше тисне в районі Глибокого на Харківщині, виконуючи завдання, поставлене ще в травні – проникнення на територію Харківської області з метою досягнення адміністративних меж Харкова.

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Федоренко додає, що наразі жодна позиція українських оборонних сил на цьому напрямку не була втрачена, і наші бригади ефективно стримують атаки, одночасно працюючи над вибиттям ворога з його позицій.

"На Куп'янщині біля Кругляківки в загарбника мета закріпитися на лівому березі р. Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму", - зауважив Юрій Федоренко.

Крім того, українські сили оборони призупинили наступ противника, якому не вдалося закріпитися в Кругляківці. Наразі там тривають запеклі бої для відтіснення окупантів із захоплених позицій.

"На мою думку, у короткостроковій перспективі ворогу не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп'янщині. А щодо форсування ворогом р. Оскіл, то зараз завдяки нашим безпілотним системам, які дають можливість завдавати високоточні удари, ми зупинимо штурми р. Оскіл противником. Тому продовжуємо тримати стрій", - резюмував військовий.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська можуть втратити можливість просуватися на Харківщині, якщо українські сили утримають нові позиції біля селища Липці. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Євген Романов, коментуючи успішні дії українських сил щодо звільнення території навколо села Липці в Харківській області.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що на Харківщині Сили оборони України провели успішні контратаки поблизу Піщаного.

Тим часом військовий експерт Іван Ступак попередив, що російські війська намагаються встановити вогневий контроль над Харковом, і можуть вдатися до тактики масованого використання авіабомб для прориву оборони, знищуючи все на своєму шляху.

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