Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готує новий плацдарм на Харківщині: в ЗСУ назвали цілі ворога

Юрій Берендій
28 жовтня 2024, 10:42
1516
Сили оборони України ефективно стримують атаки ворога та намагаються контратакувати, щоб вибити війська РФ із зайнятих позицій, вказує військовий.
РФ готує новий плацдарм на Харківщині: в ЗСУ назвали цілі ворога
В ЗСУ пояснили плани ворога щодо наступу на Харківщині / Колаж Главрел, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatelivemap

Коротко:

  • РФ активізувала наступальні дії на Куп'янщині
  • Завдання ворога - вийти на адміністративну межу Харкова

Завдання російських сил поблизу Кругляківки на Куп'янщині полягає в тому, щоб закріпитися на лівому березі річки Оскіл для подальшого розширення плацдарму. Про це повідомив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі "Еспресо".

За його словами, противник активніше тисне в районі Глибокого на Харківщині, виконуючи завдання, поставлене ще в травні – проникнення на територію Харківської області з метою досягнення адміністративних меж Харкова.

відео дня

Федоренко додає, що наразі жодна позиція українських оборонних сил на цьому напрямку не була втрачена, і наші бригади ефективно стримують атаки, одночасно працюючи над вибиттям ворога з його позицій.

"На Куп'янщині біля Кругляківки в загарбника мета закріпитися на лівому березі р. Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму", - зауважив Юрій Федоренко.

Крім того, українські сили оборони призупинили наступ противника, якому не вдалося закріпитися в Кругляківці. Наразі там тривають запеклі бої для відтіснення окупантів із захоплених позицій.

"На мою думку, у короткостроковій перспективі ворогу не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп'янщині. А щодо форсування ворогом р. Оскіл, то зараз завдяки нашим безпілотним системам, які дають можливість завдавати високоточні удари, ми зупинимо штурми р. Оскіл противником. Тому продовжуємо тримати стрій", - резюмував військовий.

РФ готує новий плацдарм на Харківщині: в ЗСУ назвали цілі ворога
Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Юрій Федоренко?

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська можуть втратити можливість просуватися на Харківщині, якщо українські сили утримають нові позиції біля селища Липці. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Євген Романов, коментуючи успішні дії українських сил щодо звільнення території навколо села Липці в Харківській області.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що на Харківщині Сили оборони України провели успішні контратаки поблизу Піщаного.

Тим часом військовий експерт Іван Ступак попередив, що російські війська намагаються встановити вогневий контроль над Харковом, і можуть вдатися до тактики масованого використання авіабомб для прориву оборони, знищуючи все на своєму шляху.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Харківська область новини Харківщини
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це сюр": Зеленський жорстко відреагував на візит генсека ООН до Росії

"Це сюр": Зеленський жорстко відреагував на візит генсека ООН до Росії

12:24Україна
Коли в Україні сильно похолодає: синоптикиня назвала точну дату

Коли в Україні сильно похолодає: синоптикиня назвала точну дату

12:19Синоптик
Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні: на який період

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні: на який період

11:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Прийде мороз та засипатиме снігом: синоптикиня назвала останні теплі дні

Прийде мороз та засипатиме снігом: синоптикиня назвала останні теплі дні

Названо дату сильного похолодання: вдарить мороз і засипатиме все снігом

Названо дату сильного похолодання: вдарить мороз і засипатиме все снігом

Популярний шоумен готується стати батьком

Популярний шоумен готується стати батьком

У Зеленського сказали, коли відбудуться президентські вибори в Україні

У Зеленського сказали, коли відбудуться президентські вибори в Україні

Гороскоп Таро на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада: Раку - прибуток, Дівам - зустрічі

Гороскоп Таро на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада: Раку - прибуток, Дівам - зустрічі

Останні новини

12:58

Місячний календар на листопад 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

12:43

"Зав'язалася симпатія": зрадниця Ані Лорак розповіла правду про стосунки з путіністом Кіркоровим

12:26

Церковний календар на листопад 2024: дати всіх свят

12:24

"Це сюр": Зеленський жорстко відреагував на візит генсека ООН до Росії

12:19

Коли в Україні сильно похолодає: синоптикиня назвала точну дату

Реформа МСЕК. Як зміниться система і що буде з виплатамиРеформа МСЕК. Як зміниться система і що буде з виплатами
12:10

Уперше за 6 років: принц Вільям публічно заговорив про принца Гаррі

12:09

Гороскоп на завтра 29 жовтня: Левам - багато грошей, Скорпіонам - великий стрес

11:59

Зірка серіалу "Свати" помер у лікарні - причина

11:42

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні: на який період

Реклама
11:35

Хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК: у МОЗ підписали наказ

11:33

Росія атакувала Україну 100 дронами: скільки збила ППО

11:18

"Будуть важкі битви": військовий попередив про плани армії РФ на зиму

11:01

Китайський гороскоп на завтра 29 жовтня: Кроликам - драми і жертва, Свиням - образи

10:52

Зеленський зробив заяву про переговори з Росією та завершення війни: що відомо

10:42

РФ готує новий плацдарм на Харківщині: в ЗСУ назвали цілі ворога

10:35

Окупанти можуть захопити Курахове: у Defense Express заявили про інший рубіж оборони ЗСУ

10:07

У Криму прогриміли потужні вибухи: окупанти в паніці скаржаться на атаку

10:00

У двох областях України ввели аварійні відключення світла - Укренерго

09:55

Китайський гороскоп на листопад 2024: Змії - труднощі, Кроликам - вигода

09:45

Путініст Пригожин раптово став на бік Алли Пугачової - деталі

Реклама
09:45

Дуда видав заяву про територіальні поступки України на користь РФ

09:33

Спалахнула масштабна пожежа: БпЛА атакували кілька спиртзаводів у РФВідео

09:32

Перспективи закінчення російсько-української війниПогляд

09:27

Гороскоп на листопад 2024: Раки знайдуть щастя, Скорпіони - розбагатіють

09:02

"Фінансування ЗСУ": у РФ викрили позицію братів Меладзе і хочуть покарати

08:40

Путін різко змінив план ведення війни: в ISW розкрили серйозні проблеми в РФ

08:34

РФ окупувала важливе місто на Донеччині: у DeepState розповіли, де просунувся ворог

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:52

Зрадниця Ані Лорак зірвалася на сцені та зганьбилася на всю РФ - що сталося

07:50

ЗСУ успішно просунулись під Суджею, але можуть втратити Селидове - ISW

06:32

РФ вдарила по 9-поверхівці у Харкові: рятувальники розбирають завалиФото

06:26

Банально пережити Росію як імперіюПогляд

04:00

Загадка для більшості: що означає символ "євро"

02:40

Невгамовна свекруха: Вікторія Бекхем гострить зуба на пасію молодшого сина - ЗМІ

02:23

Росіяни вже в центрі Селидового, ворог зайшов ще в один населений пункт - DeepState

02:07

Гроші прийдуть, звідки не чекали: три знаки Зодіаку, яким пощастить у листопаді

01:30

Автомобілістам "намотати на вус": які помилки вбивають коробку передач

27 жовтня, неділя
23:32

"Я шалено в неї закоханий": відомий актор зізнався Памелі Андерсон у почуттях

23:19

У Києві лунають вибухи: Україна під атакою ШахедівВідео

22:39

Ворог вклинився в оборону ЗСУ, що відбувається на півдні - Сили оборони

Реклама
22:19

Скандали зі МСЕК: Подоляк розповів, як потрібно покарати прокурорів

21:59

Прийде біда і нещастя: що не можна робити 28 жовтня - прикмети

21:55

Популярний шоумен готується стати батьком

20:56

Зірка "Ліги Сміху" і воїн Віктор Розовий розповів, ким працює під час реабілітації після поранення

20:50

РФ атакує Україну КАБами: у Харкові пролунали вибухи – є постраждалі

20:27

"Сфальсифіковані": президент Грузії не визнала вибори і закликала до протесту

19:41

Незалежно від результатів виборів в США: допомога Україні може зменшитись - ЗМІ

19:39

Температура повітря буде максимум +6: коли в Україні засніжить

19:20

"Запах, погляд, жарти не ті": Анна Трінчер висловилася про втікача Волошина

19:00

Набивають КамАЗи і везуть на фронт: як РФ приховує переміщення корейців - ГУРВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти