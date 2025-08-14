Дружини українських футболістів: одна одної гарячіша

Дружин футболістів можна по-праву вважати окремою кастою. Успішні доглянуті красуні з гордістю крокують поруч зі своїми зірковими спортсменами.
Довгоногі моделі в дорогих прикрасах і самі є прикрасами для своїх чоловіків. А ті, своєю чергою, підкреслюючи особливий статус своїх жінок, поспішають ще більше обдарувати їх дорогими подарунками.
Вони часто позують у дорогих прикрасах, носять дорогі сумки і маревний одяг.
Їх нерідко можна побачити в шикарній формі на найдорожчих курортах світу.
Главред і в свою чергу вирішив помилуватися дружинами футболістів і розповісти своєму читачеві, хто є хто.
Анастасія Луніна, дружина голкіпера мадридського "Реала" і збірної України Андрія Луніна
За освітою Анастасія Луніна - дизайнерка й архітекторка. Вона закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
Із чоловіком Анастасія Луніна познайомилася не на матчі, а в Інтернеті. Почали вони зустрічатися 2015 року, а чоловіком і дружиною стали в березні 2021 року. Цікаво, що вона старша за Андрія Луніна на 4 роки.
Ангеліна Забарна, дружина футболіста Іллі Забарного
Ангеліна Забарна народилася 13 червня 2002 року в Хмельницькому. Їй 23 роки.
У дитячі роки Ангеліна разом із мамою переїхала до столиці. Там сім'я деякий час жила з відомим телеведучим Андрієм Джеджулою, який став її вітчимом.
За освітою Забарна - філологиня іноземних мов. Вона закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка.
Вікторія Миколенко, дружина футболіста Віталія Миколенка
Український захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко одружився зі своєю подругою Вікторією Ассоровою.
Ассорова - уродженка окупованого Криму. Весілля відбулося в українському посольстві в Лондоні. У 2025 році у них народилася дочка.
Чеберко Дарина, дружина українського футболіста американського "Коламбус Крю" Євгена Чеберка
Сама дівчина називає себе перукарем-модельєром. Дарина разом із чоловіком перебралася до США, де той грає в МЛС.
Карина Тимчик, дружина захисника "Динамо" і збірної України Олександра Тимчика
Пара одружилася ще 2020 року. Цікаво, що вони почали стосунки, коли Тимчик грав у молодіжному складі київського "Динамо". У січні 2023 року у щасливих батьків народився син.
Карина Тимчик весь час присвячує вихованню спільного з Олександром сина - Тіма. Дівчина веде свій міні-блог, де ділиться епізодами з подорожей в ОАЕ, на Мальдіви та в інші екзотичні країни.
Анастасія Конопля, дружинаправого фулбека збірної України та донецького Шахтаря Юхима Коноплі
Анастасія веде популярний блог в Instagram, де за її життям слідкує понад 10 тисяч людей.
Вона також приділяє багато часу різним видам спорту. На її сторінці багато тенісу та пілатесу.
Анна Матвієнко, дружина Миколи Матвієнка, захисника "Шахтаря"
Дружину Миколи Матвієнка звати Анна, вони виховують доньку Марію. Анна родом із Донецька, вона старша за чоловіка на 4 роки. Вона, зокрема, займається моделінгом.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, раніше дружина українського футболіста Олександра Зінченка, 29-річна блогерка і журналістка Влада Седан показала, як вони відсвяткували подвійний день народження своїх доньок - Леї та Єви.
Як раніше писав Главред, раніше дружина українського відомого футболіста Владислава Кочергіна - Карина Кочергіна - поділилася, як проводить час на відпочинку. На своїй сторінці в соцмережах вона опублікувала фото, на яких похвалилася розкішною відпусткою.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред