Дружини українських футболістів: одна одної гарячіша

Який вигляд мають дружини українських футболістів і чим вони займаються, поки їхні чоловіки ганяють м'яч.

Дружина українських футболістів / Колаж Главред, фото Instagram/angelina.zabarna, darina.cheberko

Дружин футболістів можна по-праву вважати окремою кастою. Успішні доглянуті красуні з гордістю крокують поруч зі своїми зірковими спортсменами.

Довгоногі моделі в дорогих прикрасах і самі є прикрасами для своїх чоловіків. А ті, своєю чергою, підкреслюючи особливий статус своїх жінок, поспішають ще більше обдарувати їх дорогими подарунками.

Вони часто позують у дорогих прикрасах, носять дорогі сумки і маревний одяг.

Їх нерідко можна побачити в шикарній формі на найдорожчих курортах світу.

Главред і в свою чергу вирішив помилуватися дружинами футболістів і розповісти своєму читачеві, хто є хто.

Анастасія Луніна, дружина голкіпера мадридського "Реала" і збірної України Андрія Луніна

За освітою Анастасія Луніна - дизайнерка й архітекторка. Вона закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Із чоловіком Анастасія Луніна познайомилася не на матчі, а в Інтернеті. Почали вони зустрічатися 2015 року, а чоловіком і дружиною стали в березні 2021 року. Цікаво, що вона старша за Андрія Луніна на 4 роки.

Дружина футболіста Луніна / Фото Instagram/a.nastasica

Дружина футболіста Луніна з чоловіком / Фото Instagram/a.nastasica

Ангеліна Забарна, дружина футболіста Іллі Забарного

Ангеліна Забарна народилася 13 червня 2002 року в Хмельницькому. Їй 23 роки.

У дитячі роки Ангеліна разом із мамою переїхала до столиці. Там сім'я деякий час жила з відомим телеведучим Андрієм Джеджулою, який став її вітчимом.

Ангеліна Забарна - дружина Іллі Забарного / Фото Instagram/angelina.zabarna

За освітою Забарна - філологиня іноземних мов. Вона закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка.

Ангеліна та Ілля Забарні / Фото Instagram/angelina.zabarna

Вікторія Миколенко, дружина футболіста Віталія Миколенка

Український захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко одружився зі своєю подругою Вікторією Ассоровою.

Ассорова - уродженка окупованого Криму. Весілля відбулося в українському посольстві в Лондоні. У 2025 році у них народилася дочка.

Вікторія Миколенко нещодавно вийшла заміж за свого чоловіка / Фото Instagram/assorova_vi

Вікторія Миколенко нещодавно вийшла заміж за свого чоловіка / Фото Instagram/assorova_vi

Чеберко Дарина, дружина українського футболіста американського "Коламбус Крю" Євгена Чеберка

Сама дівчина називає себе перукарем-модельєром. Дарина разом із чоловіком перебралася до США, де той грає в МЛС.

Дарина Чеберко / Фото Instagram/darina.cheberko

Дарина Чеберко / Фото Instagram/darina.cheberko

Карина Тимчик, дружина захисника "Динамо" і збірної України Олександра Тимчика

Пара одружилася ще 2020 року. Цікаво, що вони почали стосунки, коли Тимчик грав у молодіжному складі київського "Динамо". У січні 2023 року у щасливих батьків народився син.

Карина Тимчик / Фото Instagram/ karinatymchyk

Карина Тимчик весь час присвячує вихованню спільного з Олександром сина - Тіма. Дівчина веде свій міні-блог, де ділиться епізодами з подорожей в ОАЕ, на Мальдіви та в інші екзотичні країни.

Карина Тимчик / Фото Instagram/ karinatymchyk

Анастасія Конопля, дружинаправого фулбека збірної України та донецького Шахтаря Юхима Коноплі

Анастасія веде популярний блог в Instagram, де за її життям слідкує понад 10 тисяч людей.

Дружина футболіста Коноплі / Фото Instagram/ iamkotikk

Вона також приділяє багато часу різним видам спорту. На її сторінці багато тенісу та пілатесу.

Дружина футболіста Коноплі / Фото Instagram/ iamkotikk

Анна Матвієнко, дружина Миколи Матвієнка, захисника "Шахтаря"

Дружину Миколи Матвієнка звати Анна, вони виховують доньку Марію. Анна родом із Донецька, вона старша за чоловіка на 4 роки. Вона, зокрема, займається моделінгом.

Анна Матвієнко дружина Миколи Матвієнка / Фото Instagram/_annamatvienko_

Анна Матвієнко дружина Миколи Матвієнка / Фото Instagram/_annamatvienko_

