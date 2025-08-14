Рус
  Зірки

Дружини українських футболістів: одна одної гарячіша

Олена Кюпелі
14 серпня 2025, 16:02оновлено 14 серпня, 16:57
77
Який вигляд мають дружини українських футболістів і чим вони займаються, поки їхні чоловіки ганяють м'яч.
Дружина українських футболістів
Дружина українських футболістів / Колаж Главред, фото Instagram/angelina.zabarna, darina.cheberko

Дружин футболістів можна по-праву вважати окремою кастою. Успішні доглянуті красуні з гордістю крокують поруч зі своїми зірковими спортсменами.

Довгоногі моделі в дорогих прикрасах і самі є прикрасами для своїх чоловіків. А ті, своєю чергою, підкреслюючи особливий статус своїх жінок, поспішають ще більше обдарувати їх дорогими подарунками.

Вони часто позують у дорогих прикрасах, носять дорогі сумки і маревний одяг.

відео дня

Їх нерідко можна побачити в шикарній формі на найдорожчих курортах світу.

Главред і в свою чергу вирішив помилуватися дружинами футболістів і розповісти своєму читачеві, хто є хто.

Анастасія Луніна, дружина голкіпера мадридського "Реала" і збірної України Андрія Луніна

За освітою Анастасія Луніна - дизайнерка й архітекторка. Вона закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Із чоловіком Анастасія Луніна познайомилася не на матчі, а в Інтернеті. Почали вони зустрічатися 2015 року, а чоловіком і дружиною стали в березні 2021 року. Цікаво, що вона старша за Андрія Луніна на 4 роки.

Дружина футболіста Луніна
Дружина футболіста Луніна / Фото Instagram/a.nastasica
Дружина футболіста Луніна
Дружина футболіста Луніна з чоловіком / Фото Instagram/a.nastasica

Ангеліна Забарна, дружина футболіста Іллі Забарного

Ангеліна Забарна народилася 13 червня 2002 року в Хмельницькому. Їй 23 роки.

У дитячі роки Ангеліна разом із мамою переїхала до столиці. Там сім'я деякий час жила з відомим телеведучим Андрієм Джеджулою, який став її вітчимом.

Ангеліна Забарна - дружина Іллі Забарного
Ангеліна Забарна - дружина Іллі Забарного / Фото Instagram/angelina.zabarna

За освітою Забарна - філологиня іноземних мов. Вона закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка.

Ангеліна та Ілля Забарні
Ангеліна та Ілля Забарні / Фото Instagram/angelina.zabarna

Вікторія Миколенко, дружина футболіста Віталія Миколенка

Український захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко одружився зі своєю подругою Вікторією Ассоровою.

Ассорова - уродженка окупованого Криму. Весілля відбулося в українському посольстві в Лондоні. У 2025 році у них народилася дочка.

Вікторія Миколенко нещодавно вийшла заміж за свого чоловіка
Вікторія Миколенко нещодавно вийшла заміж за свого чоловіка / Фото Instagram/assorova_vi
Вікторія Миколенко нещодавно вийшла заміж за свого чоловіка
Вікторія Миколенко нещодавно вийшла заміж за свого чоловіка / Фото Instagram/assorova_vi

Чеберко Дарина, дружина українського футболіста американського "Коламбус Крю" Євгена Чеберка

Сама дівчина називає себе перукарем-модельєром. Дарина разом із чоловіком перебралася до США, де той грає в МЛС.

Дарина Чеберко
Дарина Чеберко / Фото Instagram/darina.cheberko
Дарина Чеберко
Дарина Чеберко / Фото Instagram/darina.cheberko

Карина Тимчик, дружина захисника "Динамо" і збірної України Олександра Тимчика

Пара одружилася ще 2020 року. Цікаво, що вони почали стосунки, коли Тимчик грав у молодіжному складі київського "Динамо". У січні 2023 року у щасливих батьків народився син.

Карина Тимчик
Карина Тимчик / Фото Instagram/ karinatymchyk

Карина Тимчик весь час присвячує вихованню спільного з Олександром сина - Тіма. Дівчина веде свій міні-блог, де ділиться епізодами з подорожей в ОАЕ, на Мальдіви та в інші екзотичні країни.

Карина Тимчик
Карина Тимчик / Фото Instagram/ karinatymchyk

Анастасія Конопля, дружинаправого фулбека збірної України та донецького Шахтаря Юхима Коноплі

Анастасія веде популярний блог в Instagram, де за її життям слідкує понад 10 тисяч людей.

Дружина футболіста Коноплі
Дружина футболіста Коноплі / Фото Instagram/ iamkotikk

Вона також приділяє багато часу різним видам спорту. На її сторінці багато тенісу та пілатесу.

Дружина футболіста Коноплі
Дружина футболіста Коноплі / Фото Instagram/ iamkotikk

Анна Матвієнко, дружина Миколи Матвієнка, захисника "Шахтаря"

Дружину Миколи Матвієнка звати Анна, вони виховують доньку Марію. Анна родом із Донецька, вона старша за чоловіка на 4 роки. Вона, зокрема, займається моделінгом.

Анна Матвієнко, дружина Миколи Матвієнка
Анна Матвієнко дружина Миколи Матвієнка / Фото Instagram/_annamatvienko_
Анна Матвієнко, дружина Миколи Матвієнка
Анна Матвієнко дружина Миколи Матвієнка / Фото Instagram/_annamatvienko_

Зазначимо, раніше дружина українського футболіста Олександра Зінченка, 29-річна блогерка і журналістка Влада Седан показала, як вони відсвяткували подвійний день народження своїх доньок - Леї та Єви.

Як раніше писав Главред, раніше дружина українського відомого футболіста Владислава Кочергіна - Карина Кочергіна - поділилася, як проводить час на відпочинку. На своїй сторінці в соцмережах вона опублікувала фото, на яких похвалилася розкішною відпусткою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол новини шоу бізнесу
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Був завербований РФ для провокацій: у Польщі затримали підлітка з України

