Ексдружина померлого актора Краска звинуватила у брехні його доглядальницю

Коротко:
- Ексдружина заявила, що помічниця Краска обманювала родичів артиста
- Помічниця актора відреагувала на звинувачення
Колишня дружина російського актора Івана Краско Наталя Вяль висловилася про його стосунки з 30-річною доглядальницею Дариною. Про це пишуть росЗМІ.
Вяль заявила, що помічниця Краско обманювала родичів 94-річного артиста. Вяль також зазначила, що Краско міг би прожити довше, якби раніше опинився під наглядом лікарів. За її словами, на вмовляння рідні Дар'я відповідала, що артист не хоче лягати в лікарню.
"Обманювала в усьому. Наприклад, нещодавно її запитували, чому Іван Іванович не лягає в лікарню? Даша відповідала, що він не хоче. Насправді, йому потрібно було швидше лягти в клініку, щоб спостерігатися в лікарів. Можливо, він ще довше протягнув би якийсь час на ліках і крапельниці. Ще Даша збирала гроші на лікування. Потім виявилося, що ці кошти були не на лікування Івана, а на її лікування. Загалом, незрозуміло, навіщо вона проводила цю роботу з ним. Ми ж, уся рідня, спілкуємося і завжди на зв'язку. Зможемо розпізнати обман", - повідомила екс-дружина актора.
За словами Наталії В'яль, за кілька тижнів до смерті Краско погано говорив, майже не чув і плутався в часі та просторі. Міг телефоном сказати, що він у Дар'ї вдома, а насправді був із синами на дачі.
Помічниця відреагувала на звинувачення і наголосила, що "все з'ясувала" з колишньою дружиною артиста.
"Я чула це, але ми з нею вже все з'ясували. Думаю, все це було зроблено для підігрівання аудиторії. Є нестиковки. Іван Іванович не відмовлявся від лікарні, він чекав, коли його заберуть. Звичайно, йому потрібна була термінова госпіталізація", - зазначила вона.
Іван Краско про війну в Україні:
Щодо позиції актора з приводу військового вторгнення Росії в Україну, то 2022 року Краско сказав в інтерв'ю, що не перешкоджатиме мобілізації власних синів.
Про персону: Іван Краско
Іван Краско - радянський і російський актор театру, кіно та озвучування, письменник. Народний артист Російської Федерації (1992). У кінематографі Іван Краско дебютував 1960 року в епізодичній ролі у фільмі "Балтійське небо" і впродовж тривалого часу він знімався тільки в епізодах. Першу помітну роль він отримав у багатосерійному телевізійному фільмі "Сержант міліції".
