'Велика проблема': в ЦПД розповли, чому війська КНДР відступили на Курщині

Північнокорейські солдати зазнали значних втрат у Курській області через ефективні дії українських безпілотників і артилерії, розповів Андрій Коваленко.

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Північнокорейські солдати зазнали значних втрат на Курщині / Колаж: Главред, фото: KCNA, скріншот з відео

Головне із заяви Коваленка:

Солдати КНДР зазнали значних втрат у Курській області через дії українських БпЛА і артилерії

Вони проводять "роботу над помилками"

Говона проблема Кім Чен Ина - взяття у полон північнокорейських солдатів

Північнокорейські солдати зазнали значних втрат у боях на території Курської області. Наразі вони проводять з російськими командирами та своїми офіцерами "роботу над помилками", щоб поліпшити тактику дій. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, військові КНДР, які беруть участь у бойових діях на території Курської області, не змогли адаптуватися до сучасних умов бойових дій. Північнокорейці зазнали суттєвих втрат через ефективні дії українських безпілотників і артилерії.

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"Зарано говорити, що вони не будуть продовжувати активну участь у війні. Їх планують і далі активно залучати", - зазначив Коваленко.

Коваленко наголосив, що для Кім Чен Ина "великою проблемою" є те, що солдати КНДР потрапили в полон. Крім цього, задокументовано численні тіла загиблих північнокорейських солдатів.

"Росіяни мали забезпечити максимальну анонімність їх участі в боях згідно з початковими домовленостями, але не забезпечили цього", - додав він.

задокументовані численні тіла загиблих солдатів

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, Північна Корея планує передати Росії понад 100 артилерійських систем M1989 Koksan, які спочатку розроблялися для ударів по Південній Кореї. За словами начальника військової розвідки України Кирила Буданова, ці далекобійні гаубиці та реактивні системи залпового вогню M1991 уже застосовуються на фронті.

Також російська армія дедалі більше залежить від північнокорейських боєприпасів через брак власної артилерії. За даними Андрія Коваленка з РНБО, понад 50–70% артилерійських боєприпасів на деяких ділянках фронту — з КНДР.

Як повідомляв Главред, північнокорейські солдати зазнали значних втрат і, ймовірно, тимчасово відійшли від лінії фронту. Українські військові припускають, що північнокорейці або аналізують свої помилки й доглядають за пораненими, або очікують підкріплення.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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