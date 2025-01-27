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Геть з Курщини: північнокорейські війська можуть повернутися додому - експерт

Даяна Швець
27 січня 2025, 19:08
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КНДР змінює стратегію участі у війні проти України.
Геть з Курщини: північнокорейські війська можуть повернутися додому - експерт
Керівництво КНДР може прийняти нестандартне рішення / Колаж: Головред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

Коротко:

  • Армія КНДР може повернутися додому
  • Наступна хвиля військ КНДР може стати ефективнішою

Північнокорейські війська, які змогли вижити у війні проти України, можуть повернутися до КНДР. Про це в ефірі "24 Каналу" заявив військовий експерт та колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Ступак також розповів про рішення керівництва КНДР.

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"Для того, щоб вони навчили нову партію військовослужбовців, які приїдуть. Так, можливо вони добре стріляють. Але з тактикою та стратегією в них дуже погано, вона кульгає. А ті, хто вижили - вони отримали шалений досвід щодо того, як боротися з українською технікою, як протидіяти БПЛА. І весь цей досвід спробують передати новим новобранцям. Аби вони були вже трохи обстріляні, з досвідом практичним", - сказав він.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Ступак зазначив, що наступна група військових із Північної Кореї може бути більш підготовленою та ефективною, ніж попередня.

Війська КНДР на Курщині - що відомо

Раніше Главред з посиланням на розвідку Південної Кореї повідомляв, що КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ. З 11 тис. солдатів КНДР, розгорнутих на Курщині, близько 300 загинули і 2700 були поранені.

Тим часом розвідка Великобританії розкрила проблеми ворога на Курщині. Річ у тім, що військові КНДР вже буквально закінчуються.

Окрім цього, військові КНДР бояться потрапити у полон. Видання Sky News стверджує, що північнокорейці "радше підірвуть себе гранатами, ніж ризикнуть потрапити в полон".

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Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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