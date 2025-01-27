Геть з Курщини: північнокорейські війська можуть повернутися додому - експерт

КНДР змінює стратегію участі у війні проти України.

https://glavred.net/ukraine/proch-s-kurshchiny-severokoreyskie-voyska-mogut-vernutsya-domoy-ekspert-10634381.html Посилання скопійоване

Керівництво КНДР може прийняти нестандартне рішення / Колаж: Головред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

Коротко:

Армія КНДР може повернутися додому

Наступна хвиля військ КНДР може стати ефективнішою

Північнокорейські війська, які змогли вижити у війні проти України, можуть повернутися до КНДР. Про це в ефірі "24 Каналу" заявив військовий експерт та колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Ступак також розповів про рішення керівництва КНДР.

відео дня

"Для того, щоб вони навчили нову партію військовослужбовців, які приїдуть. Так, можливо вони добре стріляють. Але з тактикою та стратегією в них дуже погано, вона кульгає. А ті, хто вижили - вони отримали шалений досвід щодо того, як боротися з українською технікою, як протидіяти БПЛА. І весь цей досвід спробують передати новим новобранцям. Аби вони були вже трохи обстріляні, з досвідом практичним", - сказав він.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Ступак зазначив, що наступна група військових із Північної Кореї може бути більш підготовленою та ефективною, ніж попередня.

Війська КНДР на Курщині - що відомо

Раніше Главред з посиланням на розвідку Південної Кореї повідомляв, що КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ. З 11 тис. солдатів КНДР, розгорнутих на Курщині, близько 300 загинули і 2700 були поранені.

Тим часом розвідка Великобританії розкрила проблеми ворога на Курщині. Річ у тім, що військові КНДР вже буквально закінчуються.

Окрім цього, військові КНДР бояться потрапити у полон. Видання Sky News стверджує, що північнокорейці "радше підірвуть себе гранатами, ніж ризикнуть потрапити в полон".

Більше важливих новин:

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред