ЗСУ пішли вперед: Сирський розповів про важливий бій

За словами Сирського, окупанти посилили своє угруповання штурмовими загонами "Шторм Z", що складаються з ув'язнених.

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Олександр Сирський розповів про просування ЗСУ / Колаж Главред, фото t.me/osirskiy

Українські військові успішно контратакували російських окупантів на Сватівському напрямку. Як повідомив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, ЗСУ вдалося просунутися на 400 метрів.

Командувач відвідав українських захисників на передовій і зазначив, що ЗСУ не тільки обороняються, а й контратакують.

За словами Сирського, окупанти посилили своє угруповання штурмовими загонами "Шторм Z", що складаються з ув'язнених. Росіяни перейшли до наступальних дій у районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне. Вони намагаються "продавити оборону" українських військ.

Сирський відзначив успішно роботу українських захисників, які в умовах штурмів змогли відкинути ворога і просунутися на різних ділянках.

"Хочу відзначити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не тільки відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, а й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів", - зазначив генерал.

Карта боїв / deepstatemap.live

Також Сирський повідомив, що бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу. Ймовірно, йдеться про лісисту місцевість на Бахмутському напрямку.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Підрозділи Збройних сил України можуть піти в контрнаступ відразу в декількох місцях фронту, заявив раніше міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, контрнаступ ЗСУ може початися як на півдні, так і на сході.

Нагадаємо, раніше Резніков також заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Дивіться відео про те, що зараз відбувається в Бахмуті:

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