"Це не кіно": Зеленський висловився щодо ймовірних термінів контрнаступу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський висловився про ймовірні терміни очікуваного контрнаступу Збройних сил України.
За його словами, Росія повинна побачити і відчути майбутній український контрнаступ. Про це він заявив на прес-конференції з естонським президентом Аланом Карісом.
Глава держави переконаний, що ця мета є однією з пріоритетних для нашої країни.
"Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а й відчула. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій — це і є результат контрнаступу", - зазначив він.
Зеленський додав, що коли наші захисники почнуть звільняти території від росіян, українці зрозуміють, що контрнаступ вже відбувається.
Підготовка контрнаступу ВСУ
Підрозділи Збройних сил України можуть піти в контрнаступ відразу в декількох місцях фронту, заявив раніше міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, контрнаступ ЗСУ може початися як на півдні, так і на сході.
Нагадаємо, раніше Резніков також заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.
Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.
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