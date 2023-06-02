"Це не кіно": Зеленський висловився щодо ймовірних термінів контрнаступу ЗСУ

Деокупація територій - це і є результат контрнаступу, пояснив президент.

https://glavred.net/ukraine/eto-ne-kino-zelenskiy-vyskazalsya-o-veroyatnyh-srokah-kontrnastupleniya-vsu-10475050.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував терміни контрнаступу / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент Володимир Зеленський висловився про ймовірні терміни очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

За його словами, Росія повинна побачити і відчути майбутній український контрнаступ. Про це він заявив на прес-конференції з естонським президентом Аланом Карісом.

Глава держави переконаний, що ця мета є однією з пріоритетних для нашої країни.

відео дня

"Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а й відчула. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій — це і є результат контрнаступу", - зазначив він.

Зеленський додав, що коли наші захисники почнуть звільняти території від росіян, українці зрозуміють, що контрнаступ вже відбувається.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Підрозділи Збройних сил України можуть піти в контрнаступ відразу в декількох місцях фронту, заявив раніше міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, контрнаступ ЗСУ може початися як на півдні, так і на сході.

Нагадаємо, раніше Резніков також заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Більше новин: