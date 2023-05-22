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"За можливості атакуємо": ЗСУ просунулися під Бахмутом, ПВК Вагнер майже знищено - Череватий

Аліна Дембіцька
22 травня 2023, 19:48 оновлено 22 травня, 19:48
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За минулу добу українським захисникам вдалося просунутися на 250-400 м і закріпитися на Бахмутському напрямку.
Сергей Череватый, ВСУ
ЗСУ просунулися під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, armyinform

На Бахмутському напрямку російська приватна військова компанія "Вагнер" близька до повного знищення. Водночас українські захисники поступово витісняють російських загарбників на флангах. Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freeдом.

Як зауважив Череватий, він вірить у те, що керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин хоче піти на "високій ноті", тому що він нібито взяв Бахмут і тепер може вивести своїх найманців на перегрупування.

"Я вірю в його бажання піти звідти, тому що бачу щоденні зведення, знаю їхні втрати та знаю, що їм не приходить більше поповнення з в’язниць", - розповів речник Східного угруповання ЗСУ.

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Також він повідомив, що за кілька днів Сили оборони України просунулися на 700 м на Бахмутському напрямку. А за минулу добу українським захисникам вдалося просунутися на 250-400 м і закріпитися.

"У нас немає більшості в силах і засобах на цьому напрямку, але в нас є мотивація, нестандартність дій, асиметричність. Ми апологети активної оборони. Ворог хоча й перекинув деякі нові підрозділи, але вони всі слабко вмотивовані, не знають місцевість. Ми цим користуємося і за найменшої можливості атакуємо", - зазначив Череватий.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Водночас президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", - повідомив він.

Як зазначив президент США Джо Байден, російські окупанти багато місяців намагалися захопити Бахмут Донецької області, але українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів.

Дивіться відео про те, як бійці ЗСУ влаштували "вагнерівцям" вогняний смерч у Бахмуті:

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війна в Україні Бахмут війна Росії та України Сергій Череватий
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