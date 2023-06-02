'Наступ не затримується': Жданов сказав, коли ЗСУ підуть в атаку

В Україні вже визначені дати та терміни контрнаступу українських військових.

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Український контрнаступ може розпочатись у червні / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Контрнаступ українських військових не зупинився. Подібні заяви лише домисли певних аналітиків. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він зазначив, що нині триває фінальна підготовка українських військ до наступу.

"Напрямки визначені, дати визначені ... Треба війська розставити на вихід позицій. Саме цей етап йде", - сказав Жданов.

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Експерт додав, ще взимку мова йшла про те, що український контрнаступ може розпочатися у травні - на початку червня.

"Потрібно підібрати момент, коли вчасно треба почати контрнаступ. Сказати, що він затримується, сьогодні неможливо, тому що дати звучали на самому початку лютому - кінець травня і початок червня", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Підрозділи Збройних сил України можуть піти в контрнаступ відразу в декількох місцях фронту, заявив раніше міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, контрнаступ ЗСУ може початися як на півдні, так і на сході.

Нагадаємо, раніше Резніков також заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

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